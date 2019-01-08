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الرياضة تحارب الأمراض النفسية

| وكالات

الأربعاء, 09-01-2019

كشفت دراسة أميركية أن ممارسة الرياضة تحد من ظهور أعراض الأمراض النفسية وتحسن الحالة المزاجية.
وأوضحت الدراسة أن فريقها بحث بيانات لأكثر من 1.2 مليون بالغ في الولايات المتحدة الأميركية وتوصل إلى أن متوسط أيام الشعور بالحالة المزاجية السيئة بلغ 3.4 أيام شهرياً عند من لا يمارسون الرياضة وكان أقل لدى من يمارسون بعض النشاط الجسدي خارج نطاق العمل بمقدار 1.5 يوم.
ولفتت الدراسة إلى أن للرياضة تأثيراً أكبر على من لديهم تاريخ مع مرض الاكتئاب فضمن هذه الفئة تراجع شعور من يمارسون الرياضة بحالة نفسية سيئة بمقدار 3.8 أيام شهرياً في المتوسط مقارنة بمن لا يقومون بأي تمارين رياضية.
وقال آدم تشيكرود الباحث في الطب النفسي بجامعة ييل بولاية كونيتيكت الأميركية إن من يمارسون الرياضة يتحلون بصحة نفسية أفضل ممن لا يفعلون ذلك وخصوصاً من يتمرنون بين ثلاث إلى خمس مرات أسبوعياً لمدة 45 دقيقة.

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