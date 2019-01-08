امرأة تطارد رجلاً بطريقة رهيبة

بعد أن التقيا على أحد مواقع المواعدة والتعارف، وبينما أكد الرجل أنه لا يريد المواصلة معها، أصرّت جاكيلين أديس على مطاردة الرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه.

وأضافت الصحيفة: إن أديس، التي تبلغ من العمر 31 عاماً، تواجه اتهامات بمطاردتها ذلك الرجل وقيامها باقتحام منزله واستخدام حمامه الشخصي، فضلاً عن كذبها بقولها إنها كانت زوجته بعد ذهابها إلى مقر عمله.

وألقي القبض عليها قبل بضعة أشهر في مدينة فينيكس بولاية أريزونا بعدما عُثِرَ عليها في منزله واكتشاف أن بحوزتها سكين جزار في سيارتها.

وحسب التحقيقات فقد تبين أن السيدة من فلوريدا وتعمل في مجال التجميل، بعثت لهذا الرجل وهو رئيس لإحدى شركات منتجات العناية بالبشرة 65 ألف رسالة نصية في 10 أشهر، لكن اتضح في وقت لاحق أن هذا العدد قد وصل إلى ما لا يقل عن 159 ألف رسالة، يحمل أغلبها بعض عبارات الوعيد والتهديد.

وحالياً أديس موقوفة في السجن بانتظار المثول لمحاكمة الشهر المقبل بتهم المطاردة والتعدي على ممتلكات الغير بعد عدم منحها كفالة.