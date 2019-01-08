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50 قرية في الهند ترغب في تغيير أسمائها

| وكالات

الأربعاء, 09-01-2019

يبدو أن رسالة المواطنة الهندية هاربريت كاور، التي أرسلتها لرئيس الوزراء ناريندا مودي في عام 2016، قد لقيت صدى واسعاً في الأوساط المحلية، فقد طلبت من رئيس الوزراء منح قريتها حق تغيير اسمها واستبداله بعدما أصبح اسم القرية أضحوكة في العديد من المناطق الهندية.
كاور التي تنتمي لقرية تعرف باسم «غاندا» وهو ما يعني باللغة الهندية القذر أو القبيح، كان محط سخرية، لتقرر الحكومة الهندية في 2017، منح القرية حق تغيير اسمها وليصبح «أجيت ناغار»، أما السبب وراء تسمية القرية بهذا الاسم، فيعود لفترة الفيضانات التي اجتاحت القرية، ليزورها أحد الضباط بعد الكارثة ناطقاً كلمة «غاندا» لتلصق هذه الكلمة باسم القرية.
ولا تعتبر هذه القرية الهندية الوحيدة في الهند من حيث اسمها الذي لا يرغب فيه سكانها، فيوجد حوالي 50 قرية يعارض سكانها أسماء قراهم.
وتعتبر قرية «كينار» إحدى هذه القرى، حيث يعني اسم القرية باللغة الهندية «المتحول جنسياً»، ليتغير اسم القرية في 2016 إلى «غايبي ناغار».
وتصف الحكومة الهندية مسألة تغيير أسماء القرى بالصعبة لما ينطوي عليها من تغيير في الأوراق الثبوتية للسكان وغيرها من الأعمال التي يعوقها الروتين الإداري في الدولة.

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