«لحمص نغني» أمسية موسيقية لفرقة فينوس فيروزة

أحيت فرقة فينوس فيروزة أمسية موسيقية على مسرح دار الثقافة بحمص بعنوان «لحمص نغني» حضرها جمهور كبير.

وتضمنت الأمسية أغاني تراثية سورية ولبنانية وأغاني للفنانة الراحلة صباح والسيدة فيروز وغيرها قدمها شبان وشابات من الفرقة.

وتحدث الأب «يوحنا حكوم» من مطرانية السريان الكاثوليك عن حالة السلام والفرح التي عمت حمص بعد أن عاد الأمن والأمان إليها وإلى كل ربوع سورية والتي أسهمت بدورها في عودة الألق للحراك الثقافي الذي يشهد نهوضاً من جديد في مدينة طالما كانت رمزاً للثقافة والأدب بكل أنواعه.

وتأسست الفرقة العام الماضي وهي مكونة من 20 مغنيا وعازفا من سكان بلدة فيروزة وشاركت في العديد من الفعاليات الثقافية.