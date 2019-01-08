المجد يعسكر في اللاذقية

تحت رغباته الواضحة بنقل فريقه من المركز الثاني عشر إلى مكان أكثر أماناً على جدول ترتيب فرق دوري المحترفين باشر المدرب عماد دحبور مرحلة إعداد فريقه المجد لمرحلة إياب الدوري الممتاز بلقاء ودي تجريبي عصر أمس الثلاثاء على ملعب تشرين بدمشق وكانت فرصة جيدة له لاختبار عدد جديد من اللاعبين بهدف تدعيم صفوف الفريق بعدة مراكز، وهذه التجربة سيكررها الدحبور في لقاء فريقه الودي يوم الأحد القادم مع جاره الوحدة الذي كان قد خسر وديا من المنتخب الأولمبي بأربعة أهداف.

وفي اتصال هاتفي خاص لـ«الوطن» أعلن مدرب المجد أنه سيطلب من إدارة ناديه الدمشقي تأمين معسكر تدريبي لرجال المجد ولمدة أسبوع مقترحا عليها إقامته في اللاذقية لوجود الملاعب فيها وكذلك اللعب مع فرقها القوية أكثر من مباراة، ونفى الدحبور غياب نجمه المخضرم رجا رافع عن تدريبات فريقه الاعتيادية مشدداً بهذا الخصوص أن معنويات رجا عالية ورغباته في خوض إياب فعال وقوي مع فريقه بمرحلة إياب الدوري عالية جداً أيضاً.

ووفقاً لتأكيداته لنا أشار الدحبور إلى عودة حارس الفريق السابق علي هلامي وهو سيوقع قريباً جداً ورسمياً عقده الاحترافي مع المجد لموسم واحد قابل للتجديد وكان الحارس هلامي قد وصل قبل أيام إلى دمشق قادما من دير الزور وباشر تدريباته مع المجد وفق علامات ارتياح واضحة من الدحبور الذي أعلن أن أمنيته في العام الجديد ستكون في إعادة أيام العز التي عاشها الفريق سابقا مراهنا أن فريقه سيكون في صورة زاهية وقوة فنية أكبر بدوري الموسم المقبل الذي يتم التحضير له منذ الآن.