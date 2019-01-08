رياضة

كأس السيدات

الأربعاء, 09-01-2019

وصلت مسابقة كأس سلة السيدات إلى مرحلتها المهمة والقوية التي من خلالها ستتضح صورة الفرق المتأهلة للنهائي، حيث يقام لقاءان مهمان وحاسمان اليوم الأربعاء، وسيلتقي في الموقعة الأولى فريق قاسيون ضيفه الجلاء في لقاء ينتظر أن يحفل بكثير من القوة نظراً لتقارب مستوى الفريقين، إضافة إلى أن قاسيون سيلعب اللقاء على أمل تعويض خسارته التي تلقاها في الشهباء يوم الأحد الفائت أمام الجلاء، لذلك فإن اللقاء سيكون هجومياً منذ البداية، نتيجة الذهاب (72-67)، ويليها مباشرة لقاء يجمع فريقي الثورة والوحدة في محطة شبه محسومة للثورة الذي تفوق في مباراة الذهاب بفارق كبير من النقاط وصل إلى (32) نقطة وبنتيجة (81-49).

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