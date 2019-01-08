اللاذقانيون ينفقون 1.9 مليار ليرة على المكالمات الهاتفية في 9 أشهر

كشف تقرير صادر عن فرع الاتصالات في محافظة اللاذقية عن قيمة التسديدات الهاتفية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، والتي بلغت نحو 1.9 مليار ليرة سوريّة للتسديدات العادية، مقابل 135 مليون ليرة للتسديدات الرسمية منذ بداية عام 2018 وحتى نهاية شهر أيلول الماضي.

وبيّن التقرير – الذي حصلت الوطن على نسخة منه – أن قيمة الإيرادات من بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول بلغت 44.8 مليون ليرة سوريّة، وهي بحسب التقرير «فوائد وضرائب واتصال وإيرادات متنوعة وأرباح بيع مواد وأضرار وعقوبات»، مشيراً إلى أن مجموع الإيرادات من تسديد عادي ورسمي وإيرادات مختلفة، بلغ 2.075 مليار ليرة سوريّة.

ولفت التقرير إلى أن قيمة الأضرار التخريبية الناجمة عن استهداف المجموعات الإرهابية المسلحة خلال نفس المدة، بلغت 937.9 مليون ليرة سوريّة.

وأشار التقرير إلى الصعوبات التي تواجه فرع الاتصالات، جراء التقنين الكهربائي إذ بلغت قيمة استهلاك الوقود لمحركات الطوارئ 287.5 مليون ليرة سوريّة، خلال 2017، مقابل 114 مليون ليرة من بداية كانون الثاني 2018 وحتى نهاية تشرين الأول الماضي.

من جهة ثانية، بيّن التقرير أنه تم تركيب عدد طاقة شمسية في عدد من وحدات النفاذ، منها في بستان الباشا والجوزية ومشقيتا ومفرق جبلة والعامود وفلسطينية، وتعمل بشكل جيد للتغلب على مشكلة انقطاع الاتصالات عند انقطاع التيار الكهربائي وسيتم تركيب محطات لباقي المجمعات في المحافظة، بالإضافة لأنه سيتم تركيب طاقة شمسية في كل من القلمون والعيسوية والبارد.

كما أظهر التقرير تركيب عدد من وحدات النفاذ الضوئية في عدد من المجمعات الخارجية منها في الرمل الفلسطيني والشاليهات الجنوبية وسنجوان واسطامو ورويسة بسنادا وعين الشرقية ونيني ودوير بسنديانة والحارة ووادي القلع ورأس شمرا، في حين تم تركيب مجمعات داخلية في 5 مراكز «سيانو – عين شقاق – الجنديرية – زغرين – البهلولية»، وجميعها في الخدمة.

ويبلغ عدد المراكز الهاتفية 52 مركزاً في اللاذقية و117 مجمعة ضوئية بعدد مشتركين وصل إلى 303910 رقماً من أصل 475018 مقابل 145502 مشترك في الانترنت، وعدد البوابات الإجمالي 169796 بوابة وذلك لغاية نهاية شهر تشرين الأول الماضي، الذي وصلت نسبة تنفيذ خطة الفرع خلاله إلى 130% للخطوط الهاتفية و121% لبوابات الانترنت تراسل.