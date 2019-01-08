برجك اليوم – الأربعاء 09 كانون الثاني 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان اليوم للتعارف المميز سواء أكان على الصعيد العاطفي أم الشخصي وللعلاقات الناجحة، لأنك سعيد فأنت متحدث لبق ومملوء بالمحبة لمن حولك وبالثقة في نفسك وتفرح للزيارات.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار تسحب صلاحيات ما يجعلك تتعاطى بعصبية أو بطريقة متطرفة ولا تقبل الحلول الوسط، وأنا أنصحك بأن تمسك العصا من الوسط لكي تبتعد عن أفخاخ أو مآزق قد تقع فيها.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أنت استعدت حبك للحياة وللمرح لأنك دبلوماسي، فكن جريئاً في محادثاتك لتتحرك الأمور من حولك وتشغل عقلك كما يجب، فقد يبتسم لك الحظ لتبدأ بجديد.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز تواجه التحديات اليوم بروح متفائلة ومصممة على النجاح، فأنت تمتلك لباقة كبيرة، وقد يساعدك شخص تثق به في أعمالك أو أمورك فحافظ على صداقاتك وعلاقاتك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب أمورك العملية تحمل التعب أو العرقلة أو التأجيل، وقد تتأجل مشاريع لسفر أو لورقة أنت تنتظرها، وربما تدخل نزاعات أو تضايقك المسؤوليات الاجتماعية والمهنية.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول انتبه إلى صحتك وعملك ولا تجازف حيث لا يجب وانتبه إلى إهمالك الصحي المعتاد فأنت لا تسمع النصائح، وتعتبر أن جسدك الحديدي لا يمكن أن يحتاج إلى الراحة.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أنت بالغ الذكاء ومحبوب ومؤثر في من حولك، وقد تسمع بمن يتكلم عنك بالجيد، وربما السبب فرصة مناسبة قد تأتيك اليوم لتحسن أداءك أو لترتب وضع عملك إلى الأفضل.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني أنت حساس بل مرهف الحس من أي خطأ أو غلط صغير قد يرتكبه الشريك أو الأهل، فالأمور العاطفية والمالية ليست الأفضل لذلك كنت أنصحك بقبول بما هو موجود.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول هذا شهر جيد وكل ما يلزمك فيه هو أن تنسى مضايقاتك وتباشر العمل بمحبة وتفاؤل وتجلس إلى جانب العائلة، لأنك تشعر أن الأمان معهم وتمنحهم السعادة ويمنحونك المحبة.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني تأقلم مع ما يحصل وكن ليناً ووازن بين مصروفك ودخلك وطالب بحقوقك لتحصل عليها، فالحالة المادية ضاغطة على أعصابك لأن الدخل قليل والمتطلبات كثيرة.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أنت اليوم مشرق وتفكر بتغيير نمط أنت اعتدت عليه أو تفكر بتجربة شيء جديد، وربما تعيش نوعاً من أنواع امتحان القوى، وقد تقوم ببعض التغيرات الجريئة والحاسمة.