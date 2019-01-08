بدء النظر في قضية مقتل السفير الروسي في تركيا … روسيا تزوّد صواريخ «كاليبر» المجنحة برؤوس نووية

كشف مصدر في المجمع الصناعي الدفاعي الروسي، أن العمل جار في الوقت الراهن على تطوير أحدث نماذج من صواريخ «كاليبر» المجنحة بمداها الذي يصل إلى أكثر من 4.5 آلاف كيلومتر.

وأشار المصدر، إلى أن الصواريخ الجديدة ستتزود بها القوات البحرية الروسية وسيتم تركيبها على السفن والغواصات، وأضاف أن النماذج الجديدة من الصواريخ لا تزال قيد التصميم وأنها تتجاوز في حجمها وسرعتها ومداها صواريخ «كاليبر» المستخدمة الآن.

صواريخ «كاليبر» مخصصة لتدمير المنشآت البرية وستكون النماذج الجديدة منها قادرة على حمل رؤوس نووية ومن المتوقع أن تدخل الخدمة عام 2027.

وتملك البحرية الروسية في الوقت الراهن، صواريخ كاليبر من مختلف الفئات والنماذج، مخصصة للاستخدام من السفن والغواصات، ومركبة على الفرقاطات والطرادات والغواصات الذرية والعادية، وأظهرت فعاليتها ودقتها في استهداف مواقع الإرهابيين في سورية، منطلقة من مياه روسيا والمتوسط.

وفي سياق منفصل عقدت في أنقرة أمس الثلاثاء جلسة الاستماع الأولى في قضية اغتيال السفير الروسي لدى تركيا أندريه كارلوف في كانون الأول 2016.

ونقلت وكالة «تاس» عن مصدر قضائي أن بعض المتهمين متوارون خارج تركيا، ولن يمثلوا أمام المحكمة خلال جلسة أمس. وبلغ عدد المعتقلين على ذمة القضية 18 شخصاً، 4 منهم محبوسون ويدلون بإفاداتهم في الجلسة عبر اتصال مرئي.

وفي وقت سابق، أحالت النيابة العامة التركية ملف اغتيال كارلوف للقضاء، وتضمنت لائحة الاتهام أسماء 28 شخصاً، بينهم رجل الدين التركي المعارض فتح اللـه غولن، والموظف الحكومي السابق شاهين سوغوت، الذي يعتقد أنه هو من أعطى منفذ الجريمة أمر قتل السفير.