عربي ودولي

طالبان تلغي محادثات السلام مع مسؤولين أميركيين في قطر

| وكالات

الأربعاء, 09-01-2019

قالت حركة طالبان أمس الثلاثاء إنها ألغت محادثات سلام مقررة مع مسؤولين أميركيين هذا الأسبوع في قطر بسبب خلافات بشأن جدول الأعمال.
وقال أعضاء كبار من طالبان متمركزون في أفغانستان لرويترز: «اتفق الجانبان على عدم اللقاء في قطر».
وكان مسؤولون كبار من طالبان قالوا في وقت سابق إن من المقرر أن تبدأ المحادثات التي تستمر يومين في قطر اليوم الأربعاء.
وكانت حركة طالبان قد رفضت طلبات عديدة من قوى إقليمية بالسماح لمسؤولين أفغان بالمشاركة في المحادثات قائلة إن الولايات المتحدة هي خصمها الرئيسي في الحرب الدائرة منذ 17 عاماً وإن كابول ما هي إلا نظام دمية.
ورفضت الحركة الاجتماع مع مسؤولين أميركيين بالسعودية هذا الأسبوع لإصرار الرياض على حضور ممثلين للحكومة الأفغانية.
وستكون هذه رابع جولة في سلسلة من المحادثات بين قيادات في طالبان والمبعوث الأميركي الخاص زلماي خليل زاد.

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