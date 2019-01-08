زيارة سرية لمسؤول إسرائيلي إلى الإمارات

استكمالاً لمسلسل التطبيع الإسرائيلي الخليجي الذي بدأ مع السعودية، وانتشر إلى باقي الدول الخليجية، كشف إعلام العدو الإسرائيلي عن زيارة سرية لرئيس حزب العمل الإسرائيلي آفي غباي مطلع كانون الأول الماضي إلى الإمارات على متن رحلة تجارية، التقى خلالها كبار المسؤولين في أبو ظبي.

وحسب القناة العاشرة الإسرائيلية، فإن غباي التقى خلال الزيارة ثلاثة مسؤولين إماراتيين بمستوى وزير أو أعلى، وبحث معهم «الصراع الإسرائيلي الفلسطيني»، وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام المعروفة بـ«صفقة القرن»، و«التهديد الإقليمي المتمثل في إيران» والوضع السياسي في كيان الاحتلال.

وأضافت القناة: إن وسيطاً مغربياً نسق الزيارة التي جرت بين 2 و4 كانون الأول، وإن الأمن الإماراتي هو من تولى حماية غباي خلال إقامته في البلاد. وحسب المصدر، فإن غباي فور عودته إلى «إسرائيل» أطلع رئيس الموساد يوسي كوهين على نتائج محادثاته، على حين رفض مكتب رئيس أكبر أحزاب المعارضة الإسرائيلية التعليق على هذه الأنباء. وكانت الإمارات قد استضافت وزيرين للاحتلال الإسرائيلي في نهاية تشرين الأول الماضي.