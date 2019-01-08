أكثر من 39 ألف قتيل وجريح يمني ضحايا العدوان السعودي

أعلنت حكومة الإنقاذ الوطنية اليمنية أن عدد ضحايا العدوان السعودي المتواصل على اليمن منذ آذار 2015 تجاوز الـ39 ألف قتيل وجريح مدني يمني.

وقال المتحدث باسم الحكومة وزير الإعلام اليمني ضيف اللـه الشامي في مؤتمر صحفي: «بلغ عدد الشهداء المدنيين منذ بداية العدوان وحتى نهاية العام المنصرم 15.359 على حين أصيب 24.121 شخصاً» لافتاً إلى أن أكثر من 17.607 مرضى توفوا جراء منعهم من السفر للعلاج في الخارج وإغلاق مطار صنعاء الدولي.

وبيّن الشامي أن أكثر من 22 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية مختلفة نتيجة الكارثة التي خلفها العدوان وأن أكثر من أحد عشر مليون شخص يحتاجون إلى غذاء وصحة وسبعة ملايين و500 ألف شخص في حاجة ماسة إلى مساعدات التغذية الصحية فيما يعاني أكثر من ثلاثة ملايين شخص سوء التغذية.

وأوضح الشامي أن الحصار الشامل الذي يفرضه تحالف آل سعود تسبب في منع الصيادين من مزاولة الصيد في المياه اليمنية واستهدافهم وقتل عدد كبير منهم، إضافة إلى تأخير عدد من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني في تقديم المواد الغذائية والدوائية وغيرها للنازحين والمضيفين وتوقف الإيرادات العامة للدولة من صادرات نفطية وغازية وضريبية وجمركية وغيرها وانخفاض العملة الوطنية وزيادة نسبة التضخم وارتفاع أسعار السلع التي أثرت في معيشة المواطنين.

وطالب الشامي بوقف العدوان السعودي ورفع الحصار الجوي والبحري والبري على اليمن وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الوضع الإنساني الكارثي المتدهور في اليمن.

إلى ذلك أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن العدوان السعودي على اليمن واصل خروقاته لوقف إطلاق النار في الحديدة وارتكب 263 خرقاً خلال يوم واحد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن العميد سريع قوله: إن مرتزقة العدوان أطلقوا 215 قذيفة مدفعية و12 صاروخاً باتجاه مزارع المواطنين والأحياء السكنية ومواقع الجيش واللجان الشعبية منها 200 قذيفة و12 صاروخ كاتيوشا باتجاه قرية الزعفران في كيلو 16 وقذيفة مدفعية باتجاه مدينة الشعب.

وأشار إلى أن المرتزقة واصلوا إطلاق النار بشكل مكثف باتجاه مدينة الشعب ومن جنوب المطار باتجاه كيلو 16 ومن مواقعهم في الجريبة وجنوب غرب كمران وتمشيط من غرب وجنوب الكوعي ومن غرب وشمال الأمنية ومن شرق قرية الخباتية ومن جنوب الكوعي ومن شمال غرب الشجن بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي فوق سماء مدينة الحديدة والمديريات.

وأضاف سريع: إن «طيران العدوان شن 29 غارة منها ثلاث على كتاف وغارة على الخليفين وثلاث غارات على باقم وغارة على كهلان في محافظة صعدة وغارتان على نهم وست غارات على جربان بسنحان وغارة على بني بهلول في محافظة صنعاء».

إلى ذلك قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي أمس في انفجار عبوتين ناسفتين في محافظة البيضاء اليمنية.

وقال مصدر عسكري لموقع المسيرة نت اليمني: «إن عبوتين ناسفتين انفجرتا بمجموعة من مرتزقة العدوان السعودي في جبهة قانية في البيضاء ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم».

وكان عدد من المرتزقة قتلوا وأصيب آخرون إثر كسر زحفين واسعين لهم على أحد مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية وبكمائن لوحدة الهندسة في جبهة قانية في محافظة البيضاء.

هذا ويبحث مجلس الأمن الدولي اليوم الوضع في اليمن ويستمع خلال الجلسة إلى تقرير المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث حول تطبيق اتفاق أستوكهولم والمساعي لإنهاء معاناة الشعب اليمني جراء عدوان التحالف السعودي على هذا البلد.