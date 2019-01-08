الرئيس العراقي الخميس في الدوحة … القضاء على إرهابيين واعتقال آخرين في ديالى.. وقتلى وجرحى بتفجير مفخخة في تكريت

أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة تكريت العراقية بمحافظة صلاح الدين، في وقت قضى سلاح الجو العراقي على أربعة إرهابيين شمال شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى شرق العراق، على حين أصدر مكتب رئاسة العراق بياناً أعلن فيه توجه الرئيس العراقي إلى الدوحة الخميس المقبل.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: إن «الحصيلة النهائية لانفجار سيارة مفخخة في مدينة تكريت بلغت قتيلين وإصابة ستة آخرين».

من جهته، أكد مركز الإعلام الأمني في بيانه، أن «القوات الأمنية وخلال عملية التفتيش في سيطرة الأقواس بمدينة تكريت اكتشفت السيارة المفخخة والتي هي من نوع بيك آب، وقام الإرهابي الذي يقودها بتفجيرها وهو بداخلها».

وأفاد مصدر أمني في وقت سابق، بأن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون بانفجار سيارة مفخخة في سيطرة الأقواس بمدينة تكريت شمالي محافظة صلاح الدين.

في هذه الأثناء قضى سلاح الجو العراقي على أربعة إرهابيين شمال شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى شرق العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر عسكري قوله: إن «طائرات القوة الجوية قصفت مخبأ لإرهابيي تنظيم داعش بمنطقة بلكانة شمال شرق بعقوبة ما أسفر عن مقتل 4 إرهابيين».

من جانبه أعلن مكتب الإعلام الحربي في العراق في بيان له أن القوات العراقية المشتركة اعتقلت ثلاثة إرهابيين بعملية نوعية في منطقتي الطبج وتل بردان شمال شرق بعقوبة، مشيراً إلى أنه تم تفكيك سبع عبوات ناسفة أثناء عملية مسح ميداني لتأمين قرى ومناطق شمال غرب الموصل شمال العراق.

وكانت القوات العراقية أحبطت في وقت سابق محاولة تسلل لإرهابيي داعش شمال شرق محافظة ديالى.

كما أحبطت القوات العراقية أمس محاولة تسلل لإرهابيي داعش شمال شرق محافظة ديالى.

وقالت القوات العراقية في بيان نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع): إن «مقاتلي لواء 110 في الحشد الشعبي أحبطوا محاولة تسلل لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي في تل بردان بأطراف ناحية السعدية 60 كم شمال شرق بعقوبة» مؤكدة أن الوضع الآن تحت السيطرة الأمنية.

وتواصل القوات العراقية المشتركة عملياتها الأمنية المكثفة في مختلف المناطق العراقية للقضاء على من تبقى من فلول إرهابيي داعش في البلاد.

إلى ذلك أعلنت القوات الأمنية العراقية القبض على عدة إرهابيين وتحرير مختطفة واعتقال خاطفها بمناطق مختلفة من العاصمة العراقية بغداد.

وقال مركز الإعلام الأمني في بيان نقله موقع «السومرية نيوز»: إن «مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن ألقت القبض على أحد المطلوبين للقضاء حيث تم تسليمه إلى الجهات المختصة لإكمال التحقيق».

وبيّن المركز أن القوات الأمنية تمكنت من تحرير مختطفة وسط العاصمة وألقت القبض على خاطفها وأحالته إلى الجهات المختصة كما اعتقلت عدداً من المطلوبين للقضاء في مناطق متفرقة من بغداد.

وفي وقت سابق ألقت قوات الأمن العراقية القبض على ثلاثة من إرهابيي داعش في الموصل شمال العراق في حين حررت قوة أمنية ثلاثة أشخاص من أصل أربعة اختطفهم التنظيم الإرهابي في محافظة صلاح الدين قبل أيام.

من جهة أخرى أعلن لقمان الفيلي المتحدث باسم رئيس جمهورية العراق أمس، عن أهداف زيارة الرئيس المرتقبة الخميس المقبل إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الفيلي لـRT أن «الزيارة تهدف إلى تنشيط علاقات العراق مع محيطيه العربي والإقليمي وهي جزء من سلسلة من زيارات بدأها الرئيس قبل أسابيع إلى بلدان عربية وغير عربية».

وأضاف: إن «الزيارة ستبحث ملفات تطوير العلاقة بين البلدين وتعزيزها بما يتلاءم ومصلحة البلدين».

وحول إذا ما كانت هناك وساطة عراقية لحل الأزمة الخليجية وفك المقاطعة، قال الفيلي: «لن يعلن عن برنامج الزيارة بشكل تفصيلي الآن، وسيتم الحديث عن الأمور الأخرى لاحقاً».

وأصدر مكتب رئاسة العراق بياناً أعلن فيه توجه صالح إلى الدوحة الخميس المقبل في زيارة رسمية تلبية لدعوة من أمير قطر.