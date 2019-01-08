سورية

شعبان: فلسطين هي القضية المركزية الأولى بالنسبة لسورية

| وكالات

الأربعاء, 09-01-2019

جددت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان التأكيد، أن فلسطين هي القضية المركزية الأولى بالنسبة لسورية، وأعربت عن استعداد دمشق لاستقبال جرحى مسيرات العودة للعلاج فيها.
وذكر موقع قناة «فلسطين اليوم» الإلكتروني، أن شعبان التقت وفداً من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الإثنين، ضم عضو المكتب السياسي للحركة ورئيس اللجنة العليا لمسيرات العودة في غزة خالد البطش، ومنسق الساحة في سورية أبو مجاهد، ومسؤول العلاقات العامة أبو عاطف.
وجددت شعبان خلال اللقاء تأكيدها على أن فلسطين هي القضية المركزية الأولى بالنسبة لسورية.
وعن مسيرات العودة وما حققته من نجاحات في مواجهة المشروع الأميركي في المنطقة، أكدت شعبان دعم تلك مسيرات، وأعربت عن إمكانية استقبال جرحى المسيرات للعلاج في سورية، مثمنة في الوقت ذاته نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة مشاريع الغطرسة والاستكبار في المنطقة. وتوجهت شعبان بالتحية لأبناء الشعب الفلسطيني وأهمية دعمه حتى استعادة كافة حقوقه.
من جانبه، شدد البطش ضرورة حشد طاقات الأمتين العربية والإسلامية لمواجهة مشروع تصفية القضية الفلسطينية «صفقة القرن»، مشيداً بدور الجمهورية العربية السورية الرائد في محور المقاومة، وما قدمته وتقدمه في دعم مسيرة المقاومة ونضالات وتطلعات الشعب الفلسطيني.
وتطرق البطش إلى مجريات سير فعاليات مسيرة العودة، وضرورة تعزيزها ودعمها لضمان استمرارها.
وسبق أن أكدت شعبان في تصريحات صحفية، أن «استهداف القضية الفلسطينية خطوةٌ أولى لاستهداف العرب جميعاً وأن لا عروبة من دون فلسطين».
وقالت: إن «الحرب على سورية هي حرب على الإرادة والاستقلال في الرأي، ورغم هذه الحرب ستبقى قضية فلسطين القضية المركزية لها».

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