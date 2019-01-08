الشرطة العسكرية الروسية تسيّر دورياتها في منبج

أعلنت الشرطة العسكرية الروسية، أمس، أنها بدأت بتسيير دوريات لطواقمها في منطقة منبج بريف حلب الشمالي قرب الحدود التركية، لضمان الأمن فيها. ونقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» عن المتحدث باسم الشرطة العسكرية يوسف ماماتوف للصحفيين قوله أمس: «أقدمنا (الاثنين) على تسيير دوريات في محيط مدينة منبج، وتتمثل المهمة في ضمان الأمن في منطقة مسؤوليتنا، والسيطرة على الوضع ورصد تحركات التنظيمات المسلحة».

وذكر أن الدورية الأولى قطعت عشرات الكيلومترات عبر بلدات ميل ويران وعجمي ويلانلي، مضيفاً: إن الدوريات القادمة ستتبع مسارات مختلفة تتبدل باستمرار.

وأشار ماماتوف إلى أن رجال الشرطة العسكرية الروس يحصلون من السكان على معلومات عن مخابئ الأسلحة، وعن مواقع الذخائر التي تركها المسلحون (الميليشيات الكردية) ولم تنفجر، ليصار إلى إبطالها.

من جانبه، قال الناطق باسم ما يسمى «مجلس منبج العسكري» شرفان درويش في تصريح نقله الموقع: «قامت دورية للشرطة العسكرية الروسية بدورية في الخط الممتد ما بين قرية جب مخزوم إلى غرب العريمة وقرية إيلان»، مضيفاً: إن الدورية انتشرت في منطقة النفوذ التابعة لقوات حراس الحدود التابعة للجيش العربي السوري، وتحديداً في الحدود المتاخمة للمليشيات المسلحة المدعومة من النظام التركي.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت في 28 الشهر الماضي في بيان دخول وحدات من الجيش إلى منطقة منبج ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها. وبعد أيام من هذا الإعلان، أفادت وزارة الدفاع، بأن نحو 400 مقاتل كردي، انسحبوا من تلك المنطقة.

وترافق ذلك مع إعلان تركيا عن سحب الميليشيات الموالية لها من محيط منبج نحو لواء اسكندرون السليب، حسبما ذكرت مصادر إعلامية معارضة حينها.