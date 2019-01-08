انتصاران عربيان في رابع أيام العرس الآسيوي

سجلت العراق فوزاً ثميناً في باكورة مبارياتها بالنهائيات الآسيوية، وبدأت السعودية البطولة أيضاً بفوز صريح وكبير في بدايات مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة الخامسة.

ففي المباراة الأولى التي أقيمت عصر أمس حقق العراق فوزاً ثميناً على فيتنام بالهدف الذهبي الذي أهدى الفوز للعراق 3/2.

وانضم العراق إلى صدارة المجموعة الرابعة خلف المنتخب الإيراني الذي حقق فوزاً كبيراً على اليمن 5/صفر.

وتبادل الفريقان السيطرة والهجمات قبل أن يسجل مدافع العراق علي عطية بمرماه د24 ليعيد فهد كاظم المباراة إلى المربع الأول في الدقيقة 37، وكانت النهاية فيتنامية بهدف الترجيح الذي سجله كونغ نفوين د42.

الشوط الثاني كانت الأفضلية للعراق مع محاولات جادة من فيتنام للمحافظة على التقدم، لكن همام فرح تمكن من إدراك التعادل د60 وحسم علي كاظم أي جدل في المباراة بتسجيله ثالث الأهداف من مباشرة جميلة في الدقيقة الأخيرة.

وفي المباراة الثانية افتتحت السعودية مباريات المجموعة الخامسة بفوز عريض وصريح على كوريا الشمالية بأربعة أهداف نظيفة، وظهر الفريق الكوري لا حــــول لـــه ولا قــــوة وخصـــوصاً في النصف الثاني من الشوط الثاني وقد فقد مخزونه البدني بالكامل، وتأثر الكوريون بطرد لاعبهم هان كوانغ مع نهاية الشوط الأول.

أهداف السعودية سجلها على التوالي هتان باهيري د29 ومحمد عبد الحكيم د37 ومسالم الدوسري د71 وفهد المولد د87.

وتقام المباراة الثانية في السادسة من مساء اليوم بين قطر ولبنان.