أسعد: نطالب بسرعة حصر الأضرار والتعويض على الفلاحين في طرطوس … الأمطار تبشر بمحصول جيد للقمح

كشف مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة عبد المعين قضماني أن المساحات المزروعة بمحصول القمح تجاوزت مليون هكتار بالمحافظات من أصل الخطة البالغة 1796000 هكتار، على حين كانت في الفترة نفسها في العام الماضي 926 ألفاً، ما يبشر بمحصول قمح جيد نتيجة تساقط الهطولات المطرية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح قضماني أن نسبة المنفذ 57 بالمئة من الخطة الزراعية لهذا المحصول التي شهدت أكبر نسبة تنفيذ لها في إدلب بلغت 91 بالمئة، على حين احتلت الحسكة المرتبة الأولى من جهة المساحة المزروعة لتصل إلى 421 ألف هكتار تلتها حلب 158 ألفاً ثم الرقة 140 ألفاً.

في الغضون ناشد رئيس اتحاد فلاحي طرطوس مضر أسعد الجهات المعنية الإسراع بالتعويض للفلاحين المتضررين نتيجة الأمطار الغزيرة التي عجزت مجاري المياه عن تصريفها فغمرت مساحات واسعة من الأراضي فأصابت أشجار البرتقال والبيوت المحمية. وتحدث عدد من الفلاحين لـ«الوطن» عن الخراب الذي لحق حتى بحديد العديد من بيوتهم البلاستيكية وتطاير شرائح البلاستيك إضافة لتلف المزروعات التي بداخلها والتي تشكل البندورة الزراعة الأكبر فيها إضافة إلى الخيار والباذنجان والفليفلة والكوسا وغيرها.

وقال أحد المزارعين: العاصفة أثرت على أشجار الحمضيات فتساقطت الثمار تحت أمها.