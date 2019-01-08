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اقترحنا رفع طبيعة العمل والاختصاص للموظفين منهم … القطيني: 150 ألف مهندس في النقابة 10 بالمئة منهم غادروا البلاد

| محمد منار حميجو

الأربعاء, 09-01-2019

كشف نقيب المهندسين السوريين غياث القطيني أن النقابة رفعت اقتراحاً إلى الحكومة لرفع طبيعة العمل والاختصاص للمهندسين الموظفين باعتبار أن هناك تعويضات لبعض المهندسين تعود إلى سنة عام 1974 وهي تتراوح ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف ليرة، مؤكداً أن الحكومة أكدت أن الموضوع قيد الدراسة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد القطيني أنه لا يمكن حالياً طلب زيادة الرواتب للمهندسين الموظفين باعتبار أنهم شريحة من ضمن الشرائح الأخرى، لذلك كان الحل اقتراح رفع طبيعة العمل والاختصاص لهم.
في الغضون كشف القطيني أن 10 بالمئة من المهندسين هاجروا خارج البلاد خلال الأزمة «أي 15 ألفاً»، مشيراً إلى أن عدد المهندسين في سورية تجاوز 150 ألفاً.
وأشار إلى إعادة عدد كبير من المهندسين الذين شطبت قيودهم من النقابة ولم يسددوا الرسوم، لافتاً إلى أنه لا توجد لديه معلومات عن أعداد الذين عادوا إلى البلاد.

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