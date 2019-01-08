متعهد بضاحية قدسيا استجر 300 أسطوانة ولم يسلمها للمواطنين! … الحكومة تستمع لـ«الكهرباء» و«النفط».. وغانم: الحصار وراء مشكلة الغاز!

أكد وزير النفط علي غانم أن الحصار الاقتصادي المفروض على سورية أدى إلى إيقاف جزء كبير من عمليات توريد الغاز، مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارتا النفط والكهرباء ليرتفع إنتاج الغاز المنزلي المحلي من 30 إلى 50 بالمئة.

وخلال اجتماع لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء عماد خميس قدم وزيرا النفط والكهرباء عرضاً مفصلاً لواقع الطاقة الكهربائية.

وبين غانم أنه مع استكمال الجيش العربي السوري تحرير المناطق التي تحوي الآبار النفطية من المتوقع أن يزداد الإنتاج من المعامل الغازية الموجودة بالمنطقة الشمالية وبالتالي سيتم تغطية احتياجات القطر من الغاز.

في الغضون أكد مدير فرع غاز دمشق وريفها منصور طه المعلومات حول تسلم متعهد 300 أسطوانة غاز ولم يسلمها للمواطنين في ضاحية قدسيا، مرجحا أن تكون «بقصد المتاجرة بها بالسوق السوداء»، ومشيرا إلى أنه تمت متابعة الموضوع بعد وصول كتاب رسمي بالحادثة من بلدية المنطقة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أشار طه إلى أنه سيتم إلغاء ترخيص المتعهد لأنه خالف الشروط المتفق عليها للعمل.

وأكّد رئيس بلدية الضاحية آصف هواش أن المتعهّد ادعى أنه استجر كمية معينة على حساب الضاحية ليوزعها، إلا أن حضوره صادف يوم عطلة، متذرعاً أنه لم يجد أحداً.