جائزتان لـ (غاردينيا) في مسابقة كورال الشرق الأوسط

استطاع كورال غاردينيا النسائي أن يحصد جائزتين في مسابقة كورال الشرق الأوسط لعام 2019 بدبي في الإمارات العربية المتحدة وهما جائزة أفضل كورال في منطقة الشرق الأوسط وجائزة أفضل كورال نسائي مشارك.

وعن المشاركة والجائزة قالت مديرة كورال غاردينيا غادة حرب: «كانت مشاركتنا فرصة لإيصال صوت الفن السوري أمام الفرق السبع المشاركة من الإمارات والأردن وإثبات قدرة الفنانين السوريين على المنافسة والتميز رغم كل الظروف الصعبة التي عشناها خلال السنوات الماضية».

كورال غاردينيا النسائي يتألف من مجموعة من المغنيات النساء من أساتذة وطالبات المعهد العالي للموسيقا ممن يمتلكن أصواتاً مميزة ومعرفة احترافية بتقنيات الغناء الجماعي والمنفرد الذي أسسته وتقوده غادة حرب مغنية الأوبرا من طبقة السوبرانو والأستاذة في معهد الموسيقا الذي تخرجت فيه عام 1999 حيث تمتد خبرتها في قيادة الجوقات والعمل الجماعي لسنوات طويلة بعد تتلمذها على يد الروسي بابينكو.