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«دليل» على انتهاكات مايكل جاكسون للأطفال

| وكالات

الأحد, 10-03-2019

حين طُرحت أغنية لنجم البوب مايكل جاكسون، حول الاعتداء الجنسي على الأطفال، سنة 2014، لم يحظ الأمر بكثير من الاهتمام، لكن هذه «القطعة الفنية» التي خرجت إلى العلن بعد وفاة المغني، أصبحت اليوم محط جدل.
وبحسب صحيفة «ميرور»، فإن أغنية «دو يو نو وير يور شيلدرن آر» (هل تعلم أين هم أطفالك؟) لم يجر طرحها على قيد حياة جاكسون، وتم الاحتفاظ بها لأعوام طويلة بعيداً عن أسماع الجمهور. وتتحدث الأغنية التي كتبها مايكل جاكسون قبل وفاته في 2009، عن الحيل التي يلجأ إليها المعتدون جنسياً على الأطفال مثل إغراء الأطفال بشراء بعض الأغراض لأجل استدراجهم.

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