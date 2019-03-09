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كلب دفع حياته لإنقاذ ملاكه

| وكالات

الأحد, 10-03-2019

قام كلب يدعى تايسون من فصيلة «الدلماسي»، بالنباح القوي لإيقاظ الأسرة المتواجدة في المنزل، لاكتشافه ثعباناً ساماً يتسلل إلى المنزل، قبل أن يتمكن من هزيمته.
واكتشف صاحب الكلب أنه تعرض للدغ، من الكوبرا الهندية، الذي يكفي غرام واحد من سمه لقتل 140 كلباً متوسط الحجم، وفقاً لما يؤكده خبراء الزواحف. واتصل صاحب الكلب بجميع العيادات البيطرية القريبة منه، لكنها جميعها كانت مغلقة نظراً لتأخر الوقت، ليموت «تايسون» عقب نصف ساعة من معركته مع الثعبان.
وقال صاحب الكلب: «لقد أنقذ حياتنا، وللأسف لم نتمكن من إنقاذه، لن تنسى عائلتنا أبداً وفاء هذا الكلب المخلص والتضحية التي قام بها من أجلنا».

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