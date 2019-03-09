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حالات تتطلب الابتعاد عن اللحوم الحمراء

| وكالات

الأحد, 10-03-2019

في ظل موضة الحميات الغذائية الصحية، بات العديد من الأشخاص يتجهون إلى تناول الأطعمة الصحية واتباع حمية نباتية والابتعاد عن تناول اللحوم، أو الامتناع عن تناولها مطلقاً.
وإذا كنت مُحباً لتناول اللحوم، خاصة الحمراء، عليك التوقف عنها في بعض الحالات، والاكتفاء ببدائل أخرى للبروتين، وذلك إذا تم تشخيص ارتفاع الضغط أو الكولسترول أو وجود مرض السكري، لأن الدهون التي تحتويها اللحوم يمكن أن تتسبب في انسداد الشرايين.
وفي هذه الحالات يمكن للشخص الاكتفاء بتناول بياض البيض، ومنتجات الألبان منزوعة الدسم أو قليلة الدهون، وأيضاً الأسماك، وبصدر الديك الرومي والدجاج على أن يكون خالياً من الجلد.
ويحتاج الجسم غراماً من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم، فإذا كان وزنك 75 كيلوغراماً ستحتاج 75 غراماً من البروتين مقسمّة على جميع الوجبات. ولكن أقصى حد من البروتين في الوجبة لا ينبغي أن يتجاوز 25 غراماً، وهي كمية يمكن الحصول عليها أو على معظمها من البروتين النباتي، مع القليل من خيارات البروتين الحيواني الصحي.

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