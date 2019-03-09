«مسافرو الحرب» يفوز بجائزة شرم الشيخ للسينما الآسيوية

فاز فيلم «مسافرو الحرب» للمخرج السوري جود سعيد بجائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية الذي أسدل الستار على دورته الثالثة.

الفيلم بطولة أيمن زيدان ويتناول قصة موظف يتقاعد ويترك مدينة حلب ويقرر العودة إلى مسقط رأسه ويستقل حافلة نقل ركاب للوصول هناك، لكن الرحلة التي يشاركه فيها مجموعة من المسافرين الآخرين تتحول إلى بانوراما لاستعراض ما أحدثته الحرب في سورية عبر كل مكان يمرون به.

وحملت الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية اسم الفنانة الراحلة سعاد حسني في حين كانت السينما الصينية ضيف الشرف.