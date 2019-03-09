في الليغ آن.. مرسيليا ينتظر نيس وسقوط الأخضر أمام ليل

بعيداً عن المتصدر باريس سان جيرمان الذي تأجلت مباراته مع نانت والتفكير باللحاق به تنحصر هموم كبار الليغ ببطولة الصغار ومقاعد دوري الأبطال حيث تتسع رقعة المنافسة حالياً لتشمل خمسة أو ستة أندية عدا ليل الوصيف البعيد بفارق 10 نقاط عن صاحب المركز الرابع، ويملك ليل 54 نقطة مع نهاية الجولة السابعة والعشرين مقابل 49 لليون الذي لعب أمس و44 لمرسيليا و43 لسانت إيتيان و42 لريمس و41 لمونبيلييه و40 لنيس.

قمتان

اليوم وضمن الجولة الثامنة والعشرين تقام مباراتان تحملان علائم القمة، الأولى تجمع سانت إيتيان وليل ومسرحها ملعب غيشار وعنوانها للأول استعادة نغمة الفوز عقب خسارته في القمة أمام مرسيليا والتي أقصته من مربع الكبار عله يعود فيه، والثاني تثبيت الوصافة ومواصلة النتائج الجيدة حيث لم يخسر خلال ثماني جولات أخيرة، ولعب سانت إيتيان 13 مباراة بملعبه ففاز بـ9 وتعادل مرتين وخسر مثلهما، في حين ليل فاز 7 مرات خارج أرضه مقابل تعادلين و4 هزائم، ذهاباً فاز ليل 3/1 وهو الذي خسر بآخر زيارتين إلى ملعبه غيشار 1/3 وصفر/5 علماً، أن آخر فوز هناك كان عام 2016.

القمة الثانية يستقبل فيها مرسيليا الرابع على ملعب فيلدروم نيس الثامن ونجح الأول في حصد 13 نقطة في خمس جولات فائتة ليستعيد فرصته بالمشاركة في الشامبيونزليغ على حين أخفق الثاني بجمع أكثر من 6 نقاط خلال الفترة ذاتها فتراجع خارج المقاعد الأوروبية، وكان مرسيليا فاز في آخر أربع مواجهات جمعتهما وآخرها ذهاباً بهدف، وهي النتيجة ذاتها التي حقق نيس فيها آخر فوز له في فيلدروم عام 2015، وحقق مرسيليا 8 انتصارات بملعبه مقابل 3 تعادلات وهزيمتين في حين نيس خاض 14 مباراة خارج أرضه ففاز 4 مرات فقط مقابل 5 تعادلات ومثلها هزائم.

من جهته استعاد مونبيلييه نغمة الانتصارات في مباراته المؤجلة على أرض بوردو ومعها فرصته بالعودة إلى مربع الكبار وهاهو يستقبل أنجيه على أمل التقدم نحو هذا الهدف، وسجل مونبيلييه 5 انتصارات في أرضه ومثلها تعادلات مقابل 4 هزائم على حين أنجيه الذي يحتل المركز الثاني عشر لم يسجل سوى 3 انتصارات خارج ملعبه مقابل 5 تعادلات ومثلها هزائم.

وبين أحلام دخول النادي الأوروبي والهروب من خطر الهبوط يلتقي رين وكان، الأول عاشر الترتيب برصيد 37 نقطة في حين الثاني يقبع في مثلث الهبوط برصيد 20 نقطة وهو الذي لم يعرف نغمة الفوز في 9 جولات أخيرة، وجمع رين 22 نقطة بملعبه، أما كان فجمع 9 نقاط خارج أرضه.

مباريات اليوم

سانت إيتيان * ليل، مونبيلييه * أنجيه، تولوز * غانغان (4.00)، رين * كان (6.00)، مرسيليا * نيس (10.00).

وتأجلت مباراة نانت * سان جيرمان.