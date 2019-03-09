حطين يستعيد نغمة الانتصارات وجبلة يدخل النفق المظلم

استعاد حطين نغمة الانتصارات وحقق فوزاً مستحقاً على جاره جبلة 3/1 بعدما صبغ حطين ديربي اللاذقية بألوانه على مدار شوطي اللقاء.

افتتح حطين تسجيل الأهداف وسجل هدفين بالشوط الأول وهدفاً بالثاني.

تقدم الحيتان جاء من أول فرصة حقيقية ترجمها النشيط حمود الحمود بالدقيقة 15 بعد استقباله كرة مرتدة من الحارس فاتح العمر، بعدها نجح سامر السالم بفك عقدة العقم التهديفي التي لازمته طويلاً بالدقيقة 45 ليرد على المشككين به، ورغم تلقي شباكه لهدفين فإن جبلة هدد مرمى الداوود بكرات لكل من علي سليمان وخالد بريجاوي ومصطفى شيخ يوسف والشاب محمد خوجه، لكن عاب لاعبي جبلة تسرعهم وافتقادهم للتركيز بمعظم الكرات فيما استغل حطين الفرص التي سنحت له ونجح الحمود بافتتاح التسجيل مبكراً (15) عندما استغل كرة مرتدة من الحارس فاتح العمر، وعزز السالم تقدم حطين بتسجيل الهدف الثاني من وضعية يصعب بها التسجيل ومع هذا كان السالم واثقاً ولعب كرة من فوق العمر لينتهي الشوط بتقدم حطيني 2/ صفر.

مع بدء الشوط الثاني فوجئ لاعبو جبلة بتلقي مرماهم لهدف ثالث سجله السالم برأسه بعد متابعته لكرة عرضية وحاول الحارس إمساكها لكنها تخطت خط المرمى ليحتسبها الحكم هدفاً ثالثاً (46) ويحتج لاعبو جبلة على عدم دخول الكرة من دون جدوى.

ويقلص جبلة النتيجة بتسجيل محمد عوض(52) بعد متابعته لكرة المشاكس علي سليمان ويحاول العوض التسجيل بأكثر من مناسبة ويسدد البديل خالد الصالح كرة فوق المرمى ولدى حطين سنحت للفريق أكثر من فرصة عبر مصطفى جنيد والحمود ومحمد ترك.

عين «الوطن»

أدار المباراة الحكم الدولي مازن الغايب وساعده عبد اللـه كنعان وثائر قشبري والحكم الرابع شادي الشحف وراقب المباراة إدارياً ماهر دالاتي ومقيماً للحكام توفيق قرام، واحتُسب وقت إضافي بدل ضائع 3 دقائق بالشوط الأول و6 دقائق بالثاني، ورفعت البطاقة الصفراء ثلاث مرات بوجه هاني نوارة «حطين» بالدقيقة وعلي سليمان ومحمد هزاع «جبلة» بالدقيقتين 21 و47.

تعرض لاعب حطين سامر السالم للإصابة إثر سقوطه بعد لعبه كرة «دبل كيك» وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى المشفى.

تابع المباراة نحو 10 آلاف متفرج حطيني شجعوا فريقهم، ورافق جبلة ما يقرب الألف من عشاقه وقد أبدوا غضبهم على عروض نوارسهم.

شهد فريق جبلة عودة بعض لاعبيه ومنهم الحارس أسامة حاج عمر واللاعب خالد صالح.

بفوزه رفع حطين رصيده إلى 24 نقطة محتلاً المركز الثامن وبات في منطقة الأمان فيما بقي جبلة بالمركز الثالث عشر وقبل الأخير برصيد 13 نقطة ليدخل النوارس النفق المظلم.