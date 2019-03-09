مدرب الوثبة يعتذر: لن أستقيل والكأس هدفي!

لم يرد مدرب الوثبة رافع خليل بالإيجاب على كل من طالبه بالاستقالة عبر صفحات التواصل الاجتماعي عقب خسارة فريقه مع ضيفه الاتحاد في افتتاح مباريات الأسبوع السادس من إياب دوري المحترفين مؤكداً قراره بالبقاء في ملعب فريقه الحمصي لآخر الموسم ومشيراً إلى وجود قلة من جمهور الفريق تطالبه بالرحيل وهي معروفة الدوافع والأسباب، وأنا كمدرب يقول خليل «لن انصاع إليهم وباق في متابعة مهامي يكل جد وإخلاص، وأنا سأبقى مع الوثبة لطالما شعرت بقدرتي على العطاء وخدمته بالشكل المطلوب»!

وأعطى المدرب رافع خليل وعوده الوردية لجماهير الوثبة ببذل المساعي لوصول فريقهم إلى المباراة النهائية لمسابقة الكأس وتحقيق اللقب ولكل من طالب بمشاركة نجم الفريق العائد من الدوري العراقي علي غليوم في مباريات الوثبة القادمة استبعد الكابتن رافع مشاركة الغليوم في مباراة جبلة القادمة لعدم جاهزيته البدنية وفي الأسطر الآتية كل ما قاله مدرب الوثبة في حديثه الخاص لـ«الوطن».

فريقنا من أفضل الفرق فنياً ويقدم مستوى جيداً جداً بغض النظر على مباراة الاتحاد التي كان الفريق فيها غير مقنع ولم يكن كما عهدناه، ولكن أي فريق بالدوري تأتي عليه فترة بعدم التوازن ونحن نعتذر من جمهورنا على هذا الأداء والنتيجة غير المرضية وأنا كمدرب أتحمل كامل المسؤولية وليس غيري، نحن كمدربين نعي تماماً أن الفوز له ألف باب والخسارة لها باب واحد الذي هو المدرب، هذا عالم كرة القدم، المدرب الذي يتهرب من المسؤولية فليذهب إلى بيته، أكيد أنا أشعر بغضب جمهورنا وحزنه على الفريق وأنا من المدربين الواقعيين عندما أعرف أنني لا أستطيع أن أقدم للفريق الشيء المطلوب فلن أتوانى لحظة عن تقديم استقالتي ولكن الاستقرار الفني ضروري وليس مقبولاً عند أول مطب، نطالب بأمور ستؤثر في مسيرة الفريق، لعبنا عشر مباريات بين كأس ودوري ووديات.

المباراة الوحيدة التي لم تكن مقنعة مباراتنا مع الاتحاد وكانت الجماهير تتغنى بالفريق ولكن قلة قليلة من جمهور النادي تطالب بأشياء معروفة تماما لنا ولجمهورنا الوفي وأكيد لن ننصاع لهم لأننا نعمل بجد وإخلاص.

وبالنسبة أننا لا نمتلك فريقاً فهذا كلام غير مسؤول، لدينا لاعبون أكثر من رائعين ويمتازون بالأخلاق والانضباط والمستوى الجيد وهل من مباراة واحدة لم يقدموا المطلوب ننسى كل ما قدمه اللاعبون!

يجب الوقوف معهم والشد من أزرهم ورفع معنوياتهم، وبالتأكيد الثقة الزائدة بالنفس عند اللاعبين يمكن أن تؤدي إلى ما وصلنا إليه ونحن نبهنا من ذلك وأكيد سنأخذ إجراءات بحق كل مقصر ولا يلتزم بالتعليمات، وبالنسبة لمباراتنا مع الاتحاد لم نكن بالفورمة ولاعبونا انجروا للعصبية والتوتر وتعامل لاعبي الاتحاد وإضاعة الوقت بداية الشوط الثاني زاد التوتر وتكلمنا عن الثقة المفرطة عند اللاعبين أدت بشكل كبير لفقدان النقاط الثلاث.

وبالنسبة لمباراة جبلة والمباريات القامة ليس هناك مباراة سهلة، جميع المباريات صعبة لأنك ستلعب مع الفرق المهددة وستقاتل على النقطة لذلك يجب علينا الحذرة وبكل مباريتنا وبالنسبة للكأس نحن هدفنا الكأس وأن نصل إلى أبعد مركز بالدوري.

وبالنسبة لعلي غليوم هو لاعبنا واسم كبير بسورية وخارجها وهو ابننا وهو من اللاعبين المهاريين والفريق بحاجة للاعب كهذا، ولكن الغليوم ليس جاهزاً بدنيا لأنه منذ فترة لم يلعب مباريات وبحاجة إلى نفس المباراة أو بالأحرى لياقة مباريات منذ زمن لم يلعب مباريات ونحن وضعنا له برنامجاً خاصاً لإعادته بالسرعة القصوى لأنه سيكون إضافة جيدة للفريق، وبالتأكيد لن يكون جاهزاً بمباراة جبلة أقول لجمهور الوثبة الحبيب والعظيم أنت سندنا وأنا واثق من وقفتكم جانب الفريق بالضراء قبل السراء لأنكم جمهور حقيقي وليس جمهور نتيجة فقط، الجميع يخطئ ونحن منهم ونتعلم من أخطائنا فقط لسنا معصومين عن الأخطاء ادعوا لنا بالتوفيق والفوز لعودة البسمة لكم.