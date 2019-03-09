الإعلام الرياضي السوري جديد المكتبة الرياضية

صدر عن الاتحاد الرياضي العام كتاب الإعلام الرياضي السوري وهو من إعداد الزميل نور الدين طرابلسي، وهو ضمن سلسلة الكتب التوثيقية التي يصدرها الاتحاد الرياضي العام، ويوثق بها الحركة الرياضية منذ مطلع القرن الماضي، وقد صدرت حتى الآن عدة كتب في هذا الخصوص، أولها تاريخ الحركة الرياضية منذ مطلع القرن العشرين وحتى فجر الاستقلال، وثانيها الرواد الأوائل وثالثها عن الحركة الأولمبية والمشاركة السورية في الدورات الأولمبية والآسيوية، ورابعها تضمن المشاركات في دورات البحر المتوسط والدورات الرياضية العربية.

الكتاب الخامس هو الذي صدر مؤخراً وتضمن الحديث عن الإعلام الرياضي في الصحافة والإذاعة والتلفزيون.

الباب الأول تحدث عن الإعلام الرياضي بشكل عام والثاني تحدث فيه عن الإعلام المقروء، ثم تحدث عن الإعلام المسموع والمرئي والإعلام الالكتروني وغيرها من الأبواب الجميلة.

الزميل نور الدين طرابلسي اهتم بموضوع الأرشفة والتوثيق وانضم إلى لجنة التوثيق الرياضي عام 2006، وأصبح رئيساً لها عام 2015.

ويعتبر من الرواد الرياضيين الأوائل في ألعاب القوى وكرة اليد، وشغل منصب رئيس اتحاد الرياضات الخاصة وكان إعلامياً متميزاً.

الكتاب يروي قصة مشقة وعناء من أول كلمة كتبت حتى الغلاف الأخير، وهو فخر للمكتبة الرياضية ولتاريخنا الرياضي لأنه ساهم بتوثيق مهنة المتاعب وألقى الضوء على إعلامنا الرياضي سابقاً وحاضراً.