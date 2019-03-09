سلة الجيش تغادر لغرب آسيا من دون لاعب أجنبي

غادرتنا أمس بعثة رجال نادي الجيش بكرة السلة إلى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في بطولة غرب آسيا للأندية، وقد أسفرت قرعة البطولة عن وقوع فريق الجيش في المجموعة الأولى التي وصفها الكثيرون بالحديدية، حيث ضمت أندية شيميدور الإيراني- هومنتمن اللبناني، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية بيتروشيمي الإيراني- قالنديا الفلسطيني- النفط العراقي صاحب الضيافة، ويتأهل من كل مجموعة فريقان للدور الثاني.

بعثة

ترأس البعثة النقيب علي شاهين، خالد أبو طوق مدرباً، وأبي دوجي مديراً للفريق، أشرف أيتوني مندوباً عن اتحاد السلة، مجد شاهين مساعداً للمدرب، أنس شعبان معالجاً، قاسم حموي حكماً، واللاعبون، وليم حداد، عبد الوهاب الحموي، طارق الجابي، هاني دريبي، رامي مرجانة، رامي ريحاني، محمد صعلوك، محمد شاهين، عمر الشيخ علي، خليل خوري.

من دون مجنس

لم تتمكن إدارة سلة الجيش أن تتعاقد مع لاعب أجنبي لتدعيم صفوف الفريق في هذه البطولة، رغم أنها حاولت البحث عن رعاية لهذا التعاقد، غير أن محاولاتها باءت بالفشل، ولم تتمكن من دفع ما يترتب عليها بسبب هذا التعاقد نظراً لضعف الإمكانات المادية المتاحة لها بهذا الخصوص، لذلك ستشارك سلة الجيش في بطولة تضم أندية لديها لاعبون محترفون من مستوى عال من دون أي لاعب مجنس، وسيعتمد المدرب على لاعبيه الوطنيين، وهذا ما سيقلل من حظوظ الفريق في دخول دائرة المنافسة بقوة على حجز إحدى بطاقات التأهل للنهائيات، لكن يبقى أملنا كبيراً في إمكانات لاعبي الجيش الذين سيبذلون كل ما لديهم من أجل تسجيل حضور طيب، وتحقيق نتائج تليق بسمعة سلة نادي الجيش.

حظوظ

«الوطن» التقت مدرب الجيش الكوتش خالد أبو طوق واستطلعت منه عن مدى حظوظ فريقه في التأهل للنهائيات، حيث أكد بقوله: بشكل عام البطولة قوية، وتضم أندية لها سمعة عطرة على الصعيد الآسيوي، وجميعها تضم لاعبين محترفين، لكننا سنسعى لتقديم مستوى جيد، وطموحاتنا أن نكون بالنهائيات، ولكن شريطة أن يكون التمثيل لفريق واحد من كل دولة.

وتابع يقول: نتطلع لأن نبذل كل جهدنا لخطف فوز في مجموعتنا، لأن الفريقين الموجودين معنا بالمجموعة يعدان من أقوى الأندية في آسيا، لكن بكرة السلة كل شيء يكون على أرض الملعب وكل لعبة لها ظروفها، وفي حال لم نفز بمباراة في المرحلة الأولى، سوف نلعب مباراة ثالثة مع الفريق صاحب المركز الثالث من المجموعة الثانية، وهي بمنزلة بوابة العبور للنهائيات، فريقنا سوف يشارك من دون لاعبين محترفين، وهذا ما سيصعب علينا المهمة لأن جميع الفرق تمتلك لاعبين محترفين اثنين.

كنت متفائلاً جداً في حال تم تأمين لاعبين محترفين كي نرفع نسبة تأهلنا، وعدم وجود المحترف هو الموضوع المادي، وبالنهاية إن شاء الله نقدم مستوى جيداً، ونخطف بطاقة التأهل، وثقتي كبيرة باللاعبين.

اجتماع فني

وستجري اللجنة المنظمة مساء يوم السبت عند وصول الأندية المشاركة اجتماعاً فنياً من أجل وضع جدول المباريات ومواعيدها.

سلة الجيش في غرب آسيا

شاركت سلة الجيش في بطولة غرب آسيا عام (2005) وخسر أمام صبا باتري الإيراني (81-77) وخسر أمام زين الأردني (89-87) وفاز على شعب أب اليمني (98-51) وخسر أمام الحكمة اللبناني (88-86)، واختتم مبارياته بالفوز على الحلة العراقي (102-64).

وشارك الفريق عام (2006) وخسر أمام سانام الإيراني (83-80) وأمام الحكمة اللبناني (86-76) ومني بخسارة أمام الرياضي أرامكس الأردني (83-71).

وشارك عام (2009) وخسر أمام زين الأردني (74-89)، وتلقى خسارة قاسية أمام الرياضي (102-72) وفاز على صبا باتري (86-69) وخسر أمام الكرخ العراقي (97-76). واعتبرت نسخة 2010 الأفضل لسلة الجيش ففاز على العلوم التطبيقية الأردني (69-59) وعلى دهوك (78-77) وعلى الشانفيل (93-92) وخسر أمام مهرام الإيراني (70-58).

في عام (2013) خسر أمام دهوك (70-61) وأمام العلوم التطبيقية (98-75) وأمام الكرخ (84-63) وأمام الشانفيل (105-63) واختتم لقاءاته بخسارة أمام فريق فولاذ هامان الإيراني (87-66).

عام (2014) في إيران مني الجيش بخسارة قاسية أمام بتروشيم الإيراني (105-61) وأمام العلوم التطبيقية (79-57) وأمام كهرباء العراقي (90-79) وأمام مهرام (106-59).

وفي غرب آسيا الأخيرة في لبنان 2018، لم يتمكن الجيش من التأهل للنهائيات، بعدما خسر ثلاث مباريات أمام الرياضي اللبناني بنتيجة (95-66 ) وأمام بتروسيمى الإيراني (60-55 ) وأمام سرية رام الله الفلسطيني( 68-77).