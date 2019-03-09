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برنامج لتأمين فرص عمل «للمسرحين» واستلام طلباتهم يبدأ اليوم

| راما محمد

الأحد, 10-03-2019

أوضح مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لؤي العرنجي أن القيمة الإجمالية لبرنامج دعم وتمكين المسرحين تصل لنحو 4 مليارات ليرة، متوقعاً أن يبلغ عدد المستفيدين من البرنامج نحو 10 آلاف مسرح رغم أن القوائم لم تصل بعد.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح العرنجي أن هناك صعوبة في تجهيز القوائم كونه عند صدور قرار التسريح فالبعض يكون لديه فارق خدمة وغير ذلك، منوهاً أن العمل على استقبال الطلبات سيبدأ من اليوم حتى انتهاء ساعات الدوام الرسمي مع إمكانية تمديد الاستقبال لساعتين أو ثلاث في حال كان هناك أعداد كبيرة وضغط.
وأشار العرنجي إلى وضع آلية دقيقة لمتابعة مسارات البرنامج مع الجهات الشريكة إلى جانب التنسيق من خلال مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل والصندوق مع الجهات الأخرى كالنقابات واتحادات العمال ومراكز التدريب، مبيناً أن المسرحين سيحصلون إلى جانب المكافأة على فرصة تدريب وعمل وإعادة بناء قدراتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لترميم خبراتهم.

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