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«التموين» للمواطنين: أسعار الفروج ستنخفض لا داعي للخوف

| علي محمود سليمان

الأحد, 10-03-2019

أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أن لدى الوزارة معلومات أكيدة عن طرح قريب لأفواج جديدة من الفروج مع عودة مربين لممارسة المهنة، مضيفاً: بدأ تحسن الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة يخفض من تكلفة التدفئة بالمداجن وبالتالي يخفض من السعر النهائي للفروج.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار شعيب إلى أن هناك تعاوناً وتنسيقاً يومياً مع المديرية العامة للجمارك لمراقبة الأسواق وضبط المواد المهربة والمجهولة المصدر، موضحاً أن التعاون يجري لتحديد الأسواق والمحلات التجارية التي تدخلها دوريات التجارة الداخلية أو الجمارك.
ولفت شعيب إلى التشدد بالرقابة على الأسواق يتم على جميع السلع والمواد مع ملاحظة أن أغلبية هذه المواد تدخل من لبنان وتركيا وهي مجهولة المصدر ومن عدة دول أوروبية، أما البضائع المهربة من الدول العربية فهي قليلة.
وأكد تقرير صادر عن الوزارة أنه تم تنظيم 4187 ضبطاً تموينياً ما عدا الرقة وإدلب ودير الزور.

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