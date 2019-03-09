«التموين» للمواطنين: أسعار الفروج ستنخفض لا داعي للخوف

أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أن لدى الوزارة معلومات أكيدة عن طرح قريب لأفواج جديدة من الفروج مع عودة مربين لممارسة المهنة، مضيفاً: بدأ تحسن الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة يخفض من تكلفة التدفئة بالمداجن وبالتالي يخفض من السعر النهائي للفروج.

وفي تصريح لـ«الوطن» أشار شعيب إلى أن هناك تعاوناً وتنسيقاً يومياً مع المديرية العامة للجمارك لمراقبة الأسواق وضبط المواد المهربة والمجهولة المصدر، موضحاً أن التعاون يجري لتحديد الأسواق والمحلات التجارية التي تدخلها دوريات التجارة الداخلية أو الجمارك.

ولفت شعيب إلى التشدد بالرقابة على الأسواق يتم على جميع السلع والمواد مع ملاحظة أن أغلبية هذه المواد تدخل من لبنان وتركيا وهي مجهولة المصدر ومن عدة دول أوروبية، أما البضائع المهربة من الدول العربية فهي قليلة.

وأكد تقرير صادر عن الوزارة أنه تم تنظيم 4187 ضبطاً تموينياً ما عدا الرقة وإدلب ودير الزور.