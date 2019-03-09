عالجنا شكاوى كثيرة لمواطنين تركوا وظائفهم لوجودهم في مناطق ساخنة … سريول: استقبلنا في لجنة «الرقابة» شكاوى ضد قرارات اتخذها بعض الوزراء

كشف مقرر لجنة الشكاوى والرقابة في مجلس الشعب النائب محمد خير سريول أن هناك الكثير من الشكاوى تلقتها اللجنة متعلقة بمواضيع خاصة بموظفين تركوا وظائفهم نتيجة وجودهم في مناطق ساخنة وهي شكلت معظم الشكاوى التي وردت إليها خلال الفترة الماضية إضافة لشكاوى متعلقة بالتنظيم العمراني.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد سريول أن معظم الشكاوى المتعلقة بالموظفين الذين تركوا وظيفتهم لوجودهم في مناطق ساخنة تم حلها بعد مراسلة الوزارة المختصة باعتبار أنه وردت كتب منها تؤكد أنه لا مانع من عودة الموظف.

وأوضح سريول أن الموظف يجب أن يثبت أنه كان في منطقة ساخنة وخرجت عن الخدمة عبر تقديمه طلباً بذلك ثم يعود لوظيفته وكأن شيئاً لم يكن بعد اتخاذ موافقات معينة من الجهة التي يعمل لديها.

وأكد سريول أن اللجنة استقبلت العديد من الشكاوى ضد قرارات اتخذها وزراء ويتم معالجتها عبر مراسلة الوزارة المعينة، لافتاً إلى أنه تم استدعاء العديد من المديرين العامين إلى اجتماع اللجنة لمناقشة شكاوى وردت إليها وتم عبرها إعادة الحق إلى أصحابه.

وأعلن سريول أنه يتم العمل على إيجاد مقرات للجنة في المحافظات لاستقبال الشكاوى.