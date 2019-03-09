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أمام حشد من السفراء والدبلوماسيين «رد القضاء» يعرض في جنيف

| الوطن - وكالات

الأحد, 10-03-2019

نظمت البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة في جنيف، عرضاً لفيلم «رد القضاء» الذي يروي ملحمة سجن حلب المركزي وصموده الأسطوري في وجه حصار التنظيمات الإرهابية لأكثر من عام ونصف العام، وذلك أمام حشد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى المنظمة الدولية وأبناء الجالية السورية.
وأشار مندوب سورية الدائم لدى جنيف حسام الدين آلا، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، إلى أن الفيلم يعرض جانب من المعاناة الإنسانية التي طالت السوريين نتيجة الجرائم التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية المتطرفة، والتي غالباً ما تغيب جرائمها عن التقارير الأممية، وعن تغطية وسائل الإعلام الغربية.
وفي الحوار الذي تلا عرض الفيلم، أشار نائب رئيس مجلس الشعب مخرج الفيلم نجدت أنزور، إلى أن الفيلم يختصر المعاناة التي كابدها السوريون في مواجهة الإرهاب والتطرف وينقل تلك المعاناة من وجهة نظر فنية وإبداعية، ويقدمها بشكل واقعي يعكس رؤية من عايش تلك الأحداث ويواجهها.

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