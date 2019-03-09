تركيا تحذر القوات الأميركية من احتمال تعرضها للهجوم شمال سورية! … قيادي كردي: واشنطن ستنشئ «إدارة جديدة»

حذر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الولايات المتحدة وأوروبا من إمكانية تعرض قواتهما لهجمات في شمالي سورية، حال نشر عسكرييهما هناك للإشراف على ما يسمى بالمنطقة الآمنة التي تنوي إنشائها.

وأشار أكار، بحسب وكالة «الأناضول» التركية، إلى أن تركيا ترى أنه من الضروري إنشاء منطقة آمنة شمالي سورية، معتبراً أنه في حال جاءت قوات أميركية وأوروبية للإشراف على المنطقة الآمنة وفق تصور مطروح من الولايات المتحدة، فهناك إمكانية لتعرض هؤلاء العسكريين لهجمات غير تقليدية من عناصر تنظيم «وحدات حماية الشعب» الكردية، الذي سينتهج حسب وزير الدفاع التركي، موقفاً عدائياً تجاه قواتهما بسبب إخراجه من المنطقة.

إلى ذلك كشف عضو الهيئة الرئاسية لما يسمى «المجلس الوطني الكردي» سليمان أسو، أن الولايات المتحدة ترفض عودة الدولة السورية إلى شرق الفرات رفضاً قاطعاً، وتعمل على إنشاء «إدارة جديدة»، في شمال شرقي البلاد يكون للمجلس الوطني الكردي، وميليشياته من قوات «البيشمركة» مشاركة قوية فيها.