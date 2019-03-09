مركز المصالحة الروسي: أكثر من مليون وسبعمئة ألف مهجر يريدون العودة

أكدت روسيا أمس أن أكثر من مليون وسبعمئة ألف مهجر سوري في الخارج يرغبون في العودة إلى الوطن، وبينت أن نحو 950 من هؤلاء عادوا خلال الـ24 ساعة الأخيرة من الأردن ولبنان.

وجاء في «النشرة الإعلامية لمركز المصالحة الروسي» في سورية: أن الراغبين في العودة إلى البلاد هم في دول: لبنان وتركيا وألمانيا والأردن والعراق ومصر والدنمارك إضافة إلى البرازيل والنمسا.

في سياق متصل، أكد وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين صالح الغريب، خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أنه «سيعمل مع الحكومة السورية والمجتمع الدولي يداً بيد لتسهيل عودة اللاجئين».