خميس من «النقل»: سنحاسب من تثبت إدانته ونتخذ بحقه إجراءات شديدة

حذّر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس من ظهور أي حالات تجاوز أو ترهّل في المؤسسة العربية السورية للطيران من الآن فصاعداً، مؤكداً أن من تثبت إدانته فسوف يحاسب وتتخذ بحقّه إجراءات شديدة.

وخلال ترؤسه اجتماعاً في وزارة النقل كلف خميس القائمين على قطاع النقل ببلورة ومتابعة خطوات تنفيذية مكثّفة لإصلاح وترميم كامل البنى المتعلّقة بالقطاع من خطط ترميم وتعزيز أسطول المؤسسة وصولاً إلى أبسط متعلّقات خدمة العمل.

وشدد خميس على ضرورة أهمية وضع برامج زمنيّة واضحة لضمان استدراكه على قاعدة واسعة ومطلقة من الوضوح والشفافية عبر اجتماعات عمل دورية أسبوعيّة فعّالة للقائمين على القطاع برئاسة وزير النقل يأتي ذلك على التوازي مع الاستثمار الأمثل للبنى المتاحة في المؤسسة وإعداد دورات تدريبية مكثّفة للعاملين فيها.

وأشار خميس إلى وضع حدّ قاطع لحالة الترهّل والوهن التي عصفت بها على خلفيّات الحرب والحصار والقضاء تماماً على كل أشكال التسيّب والفساد، لافتاً إلى أن الخلل الكبير الذي اعترى عمل المؤسسة يحتّم على كل العاملين فيها أن يخطوا خطوات نوعيّة غير تقليديّة لإعادة الألق إليها.

وقسّم خميس التحديات الماثلة أمام «السورية للطيران» إلى ثلاثة تحديات أولها الحرب على سورية بشكل عام وثانيها الحرب على المؤسسة التي جرى استهدافها مباشرة بقرارات وإجراءات الحصار والعقوبات وأخيراً والتحدي الثالث هو الخلل الموجود داخل المؤسسة على المستوى التشغيلي والإداري.

واعتبر خميس أن قطاع الطيران بات أداة لقياس معدلات تقدّم أي بلد ووسيلة فعّالة لترويج السمعة ونقل الصورة المضيئة والناصعة عنه، مضيفاً: بالتالي علينا طي صفحة الماضي والعمل جميعاً بإجراءات نوعية لاجتياز الصعوبات والتحديات لإعادة السمعة الطيبة لمؤسسة الطيران العربية السورية التي كانت تحتل يوماً المرتبة الثانية عالمياً بعد الخطوط الباكستانية على مستوى الكفاءة وجدارة الأداء والأمان.