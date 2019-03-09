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دمشق وموسكو: الوضع في «الركبان» كارثي وعلى أميركا المغادرة

| الوطن - وكالات

الأحد, 10-03-2019

جددت دمشق وموسكو دعوتهما للولايات المتحدة لمغادرة منطقة التنف وإغلاق «مخيم الركبان»، بعد أن واصلت قوات الاحتلال الأميركي منع قاطني المخيم من الخروج.
وقال بيان للهيئتين التنسيقيتين السورية الروسية لعودة المهجرين السوريين، وفق وكالة «سانا»: «إن الوضع في المخيم لا يزال كارثياً، وقاطنيه يحاولون البقاء على قيد الحياة بصعوبة نتيجة معاناتهم اليومية، والظروف الصعبة المفروضة عليهم بالقوة من قبل المسلحين». وحث البيان «الولايات المتحدة للعمل على إغلاق مخيم الركبان، وضمان الأمن للراغبين في العودة إلى مواقع إقامتهم الدائمة»، مشيراً إلى الدور الذي تقوم به سورية بالتعاون مع حلفائها والمنظمات الإنسانية الدولية، وتقديم كل ما يلزم لتأمين حياة كريمة لمواطنيها.

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