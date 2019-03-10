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بعد 50 عاماً وصلت إليه «التهنئة»

| وكالات

الإثنين, 11-03-2019

تخرج من جامعة ميتشيغان عام 1969، لكنه لم يتسلم برقية تهنئة بتخرجه من أصدقاء أسرته إلا بعد 50 عاماً من إرسالها! الأميركي روبرت فينك تسلم البرقية من «ويسترن يونيون» هذا العام فقط، بحسب صحيفة «آن أربور نيوز».
وصلت البرقية بالأساس عام 1969 إلى شقة تقاسمها فينك مع ثلاثة من زملائه غداة تركه للشقة للتحضير للدراسات العليا في نيويورك. وانتهى الحال بالبرقية في خزانة ملفات قديمة تملكها شركة تسويق إلكتروني مقرها في بلدة آن أربور.
وعثرت موظفة بالشركة تدعى كريستينا زاسكي على البرقية مصادفة بعدما أزالت قاع درج مكتب لاسترداد قطعة من الورق سقطت في الداخل. ولجأت زاسكي إلى الإنترنت للعثور على فينك في جنوب شرق ميتشيغان لإعادة البرقية إليه. وقال فينك: إن البرقية دفعته إلى التواصل مع أشخاص كان يعرفهم في الماضي.

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