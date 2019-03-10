كائنات تعيد إنبات رأسها بعد قطعها

في اكتشاف علمي غير مسبوق، عثر العلماء مؤخراً على كائنات قادرة على إعادة نمو رأسها بعد قطعها، بما في ذلك الدماغ. وقال باحثون في جامعة ماريلاند الأميركية، في دراسة نشرت حديثاً في مجلة «Proceedings of the Royal Society B»، أن تجديد أجزاء الجسم المبتورة غير شائع، ولكنه موجود في جميع أنحاء عالم الحيوان، حتى إن جلد الإنسان يتجدد بعد الجروح.

وذكروا على سبيل المثال، أن السلمندر والعناكب ونجوم البحر قادرة على إعادة إنماء الزوائد لديها بعد أن تفقدها، في حين يمكن لنوع من أنواع الديدان الشريطية تجديد أجسامهم بالكامل، وذلك باستخدامها لقطعة صغيرة من أنسجتها.

وفي دراسة استقصائية لـ35 نوعاً من الديدان الشريطية البحرية، وجد الباحثون أن القدرة على تجديد رأس كامل، بما في ذلك الدماغ، تطورت نسبياً في الآونة الأخيرة في 4 أنواع مختلفة منها.

وتم تجميع الديدان من سواحل الولايات المتحدة والأرجنتين وإسبانيا ونيوزيلندا، بين عامي 2012 و2014، وأجروا تجارب على 22 نوعاً، شطروها من الأمام إلى الخلف وراقبوا قدرتها على التجدد، كما جمعوا معلومات عن 13 نوعا آخر من أنواع الدودة الشريطية البحرية من الدراسات السابقة.

وكانت جميع الديدان قادرة على استعادة أجسادها بالكامل، من خلال إعادة زراعة النهايات الخلفية لها، على حين تمكن 8 أنواع فقط من إعادة نمو رؤوسها وبناء جسمها من الجزء الخلفي، 4 من منها كانت معروفة من الدراسات السابقة و4 اكتشفتها الدراسة حديثا.