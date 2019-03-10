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«قليلو التدخين» معرضون لخطر الموت بنسبة مخيفة

| وكالات

الإثنين, 11-03-2019

اكتشف أطباء مستشفى كليفلاند الأميركي أنه حتى الذين يدخنون سجائر قليلة، هم أكثر عرضة للموت بنسبة 72% مقارنة بالذين لم يدخنوا أبداً.
وقرر أطباء المستشفى التحقق من المخاطر التي يتعرض لها «قليلو» التدخين (الأشخاص الذين يدخنون بين 15-50 سيجارة في الشهر). وأظهرت نتائج الدراسة أن هؤلاء يمكن أن يتعرضوا إلى عواقب وخيمة على الرغم من أنهم يدخنون قليلاً. ويقول المشرف على الدراسة: «هؤلاء أكثر عرضة لخطر الموت بنسبة 72% مقارنة بالذين لم يدخنوا أبداً». لذلك، ينصح الأطباء كل من يرغب في الحفاظ على صحته بالتخلي نهائياً عن تدخين جميع أنواع السجائر مهما كانت كميتها.

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