أكثر أسباب الوفيات شيوعاً في العالم

ارتفع متوسط عمر الإنسان في عام 2015 إلى 71 عاماً، بعد أن كان المتوسط في عام 1950 «46 عاماً». وأحد الأسباب الشائعة للوفيات في العالم هي الأمراض السارية أو المزمنة التي تتطور ببطء وهي غير معدية ومنها يموت 70 بالمئة من الأشخاص.

وفي المرتبة الأولى لمسببات الوفيات هي أمراض القلب إذ إنها مسؤولة عن ثلث حالات الوفيات، بحسب المصدر.

وتساوي نسبة الوفيات الناتجة عن أمراض القلب ضعف نسبة الوفيات الناتجة عن أمراض السرطان، وهي ثاني أبرز أسباب الوفيات وتسفر عن سدس حالات الوفيات.

بالإضافة إلى ذلك تحتوى القائمة على أمراض أخرى غير معدية كمرض السكري وبعض أمراض الجهاز التنفسي والخرف.

وأظهرت البيانات أن في عام 2017 توفي نحو 1.6 مليون شخص بسبب أمراض متعلقة بالإسهال، الأمر الذي جعله أحد أبرز عشرة أسباب للوفيات.

وبلغ عدد الوفيات الناتجة عن حدوث اضطرابات بعد الولادة، أي وفيات الأطفال خلال أول 28 يوماً من ولادتهم، 1.8 مليون طفل في عام 2017. كما سجلت معدلات الوفيات الناتجة عن الانتحار ضعف المعدلات الناتجة عن حوادث القتل.

من جهة أخرى، تراجعت معدلات وفيات الأطفال في الدول المتقدمة بفضل الأمصال وتحسن أساليب النظافة والتغذية والرعاية الصحية ومياه الشرب النظيفة.