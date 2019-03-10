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فائدة غير متوقعة للسمنة

| وكالات

الإثنين, 11-03-2019

يبدو أن الوزن الزائد لا يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وحسب، بل يمكن أن يحمي أصحابه من الموت بسبب الجلطة الدماغية.
ويقول زوليو ليو من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: «قبل بعض الوقت، لاحظ زملاؤنا أن الوزن الزائد يزيد من احتمال بقاء المصاب بأمراض القلب والكلى الشديدة على قيد الحياة. لذلك قررنا التحقق من وجود علاقة بين السمنة والجلطة الدماغية».
ووجد أطباء أوروبيون وأميركيون في الفترة الأخيرة بعض الإيجابيات للوزن الزائد، فمثلا، يبقى الذين يعانون منه على قيد الحياة عند إصابتهم بأمراض معدية خطيرة. كما أنهم يعيشون فترة أطول بعد تشخيص إصابتهم بقصور القلب مقارنة بالآخرين.
وتوصل الدكتور ليو وفريقه العلمي إلى أن ما يشبه هذا يحصل عند الإصابة بالجلطة الدماغية. لذلك، قرروا متابعة الحالة الصحية لنحو ألف شخص من سكان كاليفورنيا، أصيبوا قبل فترة بنزيف دماغي حاد. وقسم الباحثون المشتركين في هذه الدراسة إلى خمس مجموعات وفق مستوى السمنة، وتابعوا تطورات حالتهم الصحية خلال ثلاثة أشهر.

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