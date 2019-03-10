الصفحة الأخيرة

رسالة «رومانسيّة» من مدير أعمال هيفا وهبي!

| وكالات

الإثنين, 11-03-2019

وجّه الملحّن المصري محمد الوزيري، مدير أعمال الفنانة هيفا وهبي، رسالة رومانسية بمناسبة عيد ميلادها. ونشر الوزيري صورة يظهر فيها برفقة هيفا، وأرفقها بـ«إيموجي» قلب معلّقًا عليها بالقول: «أيام كتير عدت عالصورة دي شوفنا فيها مع بعض كل حاجة منها الحلو ومنها اللي مش حلو».
وأضاف: «وقدرنا نعديه بس بتفضل حاجة واحدة بتهون كل ده.. ضحكتك اللي بتنور الدنيا… كل سنة وإنتي أحلى وأطيب قلب قابلته في حياتي».
وأثارت علاقة الوزيري بهيفا جدلاً واسعًا وصل إلى انتشار شائعة تفيد بأنّهما تزوّجا سرًّا، على حين لم تؤكّد هيفا أو الوزيري تلك الأنباء أو ينفياها.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 11-03-2019

انطلاق فعاليات الملتقى المعرفي الثالث للأكاديميين السوريين

الإثنين, 11-03-2019

جينيفر لوبيز تدخل «القفص الذهبي» للمرة الرابعة

الإثنين, 11-03-2019

فائدة غير متوقعة للسمنة

الإثنين, 11-03-2019

أكثر أسباب الوفيات شيوعاً في العالم

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock