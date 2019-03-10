رسالة «رومانسيّة» من مدير أعمال هيفا وهبي!

وجّه الملحّن المصري محمد الوزيري، مدير أعمال الفنانة هيفا وهبي، رسالة رومانسية بمناسبة عيد ميلادها. ونشر الوزيري صورة يظهر فيها برفقة هيفا، وأرفقها بـ«إيموجي» قلب معلّقًا عليها بالقول: «أيام كتير عدت عالصورة دي شوفنا فيها مع بعض كل حاجة منها الحلو ومنها اللي مش حلو».

وأضاف: «وقدرنا نعديه بس بتفضل حاجة واحدة بتهون كل ده.. ضحكتك اللي بتنور الدنيا… كل سنة وإنتي أحلى وأطيب قلب قابلته في حياتي».

وأثارت علاقة الوزيري بهيفا جدلاً واسعًا وصل إلى انتشار شائعة تفيد بأنّهما تزوّجا سرًّا، على حين لم تؤكّد هيفا أو الوزيري تلك الأنباء أو ينفياها.