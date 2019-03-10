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جينيفر لوبيز تدخل «القفص الذهبي» للمرة الرابعة

| وكالات

الإثنين, 11-03-2019

أعلن أليكس رودريغيز، لاعب البيسبول السابق في فريق نيويورك يانكيز، ونجمة البوب والممثلة والمنتجة جنيفر لوبيز خطبتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشرا صورة لخاتم مصنوع من الألماس، أليكس رودريغيز (43 عاماً) ولوبيز، البالغة من العمر 49 عاماً، أعلنا رسمياً خطوبتهما بعد علاقة دامت أكثر من سنتين.
ونشر الحبيبان صورة يمسكان فيها بيد بعضهما البعض، على حين تضع لوبيز خاتماً ضخماً من ألماس، يزن نحو 15 قيراطاً، وذكر رودريغيز على حسابه الرسمي في تويتر «قالت نعم». كما نشرت جنيفر لوبيز الصورة نفسها مع عدة قلوب.

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