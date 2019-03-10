انطلاق فعاليات الملتقى المعرفي الثالث للأكاديميين السوريين

من الإنتاج المعرفي وسوق العمل إلى المعرفة وحركة التطور الاجتماعي وصولاً إلى الجامعة والبحث العلمي والثقافة والهوية والثقافة والبيئة، تنوعت عناوين الملتقى المعرفي الثالث للأكاديميين السوريين العريضة، الذي تقيمه وزارة الثقافة عبر مديرية الثقافة بطرطوس وبدأ أعماله يوم أمس ويستمر لمدة خمسة أيام.

معاون وزير الثقافة سناء الشوا التي نابت عن وزير الثقافة راعي الملتقى تحدثت في كلمتها الافتتاحية عن العمل الجاد والفعل البناء باعتباره أساس النهوض بالمجتمعات، الأمر الذي يفرض تضافر الجهود من الجميع بمن فيهم الجامعة والمجتمع للقيام بذلك، مبينة أن بلدنا يمر بظروف عصيبة وأن لديها كامل الثقة بحرص الجميع على تخطي المصاعب لتعود العافية على كامل التراب السوري.

مدير الثقافة بطرطوس كمال بدران تحدث عن «فكرة الملتقى التي بدأت منذ ثلاث سنوات وتحولت إلى مشروع عمل وبذلك أصبح التعاون مع مولدات المعرفة ضرورة حتمية ومن أهم تلك المولدات الجامعة».