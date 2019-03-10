مرحلة أخرى… تأجيل الدوري الممتاز

أجّل اتحاد كرة القدم مباريات الدوري الممتاز حتى يوم الجمعة الخامس من نيسان بسبب زحمة المشاركات الخارجية للأندية والمنتخبات، حيث يلعب فريقا الجيش والاتحاد مباراتيهما في الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الآسيوي في الأول من نيسان.

أما المنتخب الأولمبي فمن المتوقع أن يلعب الجمعة القادمة مباراة ودية مع العراق في قطر قبل أن يلتحق بالكويت للمشاركة بتصفيات كأس آسيا بالفترة من 22 وحتى 26 آذار، مع العلم أنه تم تعيين المدرب الوطني أيمن الحكيم عوضاً عن مدرب المنتخب السابق حسين عفش.

المنتخب الأول سيشارك في دورة الصداقة التي ستقام في العراق بالفترة من 20 وحتى 23 آذار الحالي، تليها مباراة ودية مع المنتخب الإماراتي في السادس والعشرين من الشهر الحالي وأصدر اتحاد كرة القدم تشكيلته النهائية للجهاز الفني والطبي والإداري للمنتخب الأول على الشكل التالي: رضوان الشيخ حسن مديراً للمنتخب، إياد مندو مديراً إدارياً، فجر إبراهيم مديراً فنياً، محمد غسان معتوق ورضوان الأبرش مدربين مساعدين، ماهر بيرقدار مدرباً لحراس المرمى، إبراهيم سلامة إدارياً، رفيق المصري معالجاً فيزيائياً، منهل برازي وإحسان الإبراهيم للتجهيزات, وأقر اتحاد كرة القدم بالإجماع تعديل نص المادة 25/2 في حال الشتم الجماعي من قبل الجمهور للفريق المنافس أو جمهوره أو كوادر اللعبة أو المسؤولين عنها فصارت على الشكل التالي: إقامة مباراة بلا جمهور، ثم إقامة المباراة خارج الأرض وبلا جمهور، ثم غرامة مليون ليرة سورية ومباراتين بلا جمهور وخارج الأرض، ثم غرامة مليوني ليرة، ونقل جميع المباريات المتبقية خارج الأرض وبلا جمهور.

كما ألزام نادي حطين بدفع مبلغ ثمانية ملايين وأربعمئة وثلاثين ألف ليرة لكل من اللاعبين: محمد قطايا ووسيم نبهان وعبد القادر غريب وحيدر أحمد وعبد الله جمعة وجلال دكر ومحمد عقاد وعبد الكريم فتيح وأسعد الخضر وأديب بركات.

كما ألزم نادي جبلة بدفع مبلغ ستمئة ألف ليرة للاعب مؤنس أبو عمشة وخمسمئة ألف ليرة للاعب محمد عمرو ديار بكرلي من نادي الحرية.