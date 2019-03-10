مهاجم حطين يودع الدوري!

شكلت الأخبار الواردة من مشفى الطابيات في اللاذقية صدمة كبيرة لمدرب فريق حطين محمد شديد وأسرة النادي اللاذقي من إدارة وجماهير ولاعبين مع تأكد غياب نجم الفريق الأول سامر السالم لعدة أسابيع عقب الإصابة البليغة التي لحقت به في الثلث الأخير من مباراة فريقه المهمة مع جاره جبلة ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الممتاز والتي بصم فيها سامر مرتين في شباك جبلة قبل أن يسقط أرضا ويتم نقله مباشرة إلى المشفى وفيها تأكد خبر الغياب القسري لمهاجم الحوت الأزرق عن باقي مبارياته في إياب الدوري!

وكان السالم ادخل غرفة الإسعاف بمشفى الطابيات وخضع مباشرة للفحوصات الطبية والصور الشعاعية اللازمة لمكان إصابته ورأى الأطباء على إثرها ضرورة إجراء عمل جراحي سريع له وبالفعل تم ذلك على الفور من خلال وضع براغ وصفائح معدنية لساعد يده الأيسر جراء تعرضه لكسر متفتت في وضع مشابه جداً للإصابة التي لحقت قبل أشهر بكابتن فريق المجد بشار قدور الذي اضطرته الإصابة لإجراء نفس العمل الجراحي!

وللعلم فإن السالم من مواليد حلب وهو احتفل قبل أيام بعيد ميلاده ال26 وهو الذي انطلقت بداياته مع كرة القدم من داخل ناديه الأصلي الحرية فتدرج في صفوفه ومن بعدها انتقل للاحتراف في الأردن فلعب فيها عدة مواسم مع أندية الجزيرة والبقعة والحسين وذات رأس ومن ثم غادر لليمن ولعب فيها لفريق أهلي صنعاء ثم اصطادته ثلاثة أندية في سلطنة عمان هي الخابورة ونزوى والعروبة قبل أن يختم مشواره الاحترافي خارجيا باللعب مع فريق الرفاع الغربي البحريني، واستقر به الحال أخيراً في ملعب فريق حطين وكان ورقة رابحة راهن عليها مدربه الشديد وكسب الرهان!