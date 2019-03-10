تعديل على بطولة غرب آسيا السلوية

غادرتنا فجر السبت بعثة رجال نادي الجيش بكرة السلة إلى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في بطولة غرب آسيا للأندية، واقتصرت المشاركة في هذه النسخة على خمسة أندية (بتروشيما الإيراني، الجيش السوري، شيميدور الإيراني، كالنديا الفلسطيني، النفط العراقي) بعدما قرر نادي الهومنتمن اللبناني الانسحاب من البطولة، وبناء على هذا الانسحاب اضطرت اللجنة المنظمة للبطولة إلى تعديل نظام التأهل للنهائيات من زون غرب آسيا، حيث بات التأهل ينحصر بين ثلاثة أندية صاحبة المراكز الأولى، بمعدل فريق من كل دولة فقط، ما يعني أنه على فريق الجيش الفوز في مباراة واحدة ليضمن التواجد بالنهائيات الآسيوية.

والتقى مساء أمس فريق الجيش في أولى مبارياته بالبطولة فريق بتروشيمى الإيراني، وغداً يلتقي في الساعة السادسة مساء مع صاحب الضيافة نادي نفط بغداد، وفي نفس التوقيت يلتقي الأربعاء فريق شميدور الإيراني، ويختتم مبارياته يوم الخميس بلقاء قلنديا الفلسطيني في الثالثة والنصف عصراً.