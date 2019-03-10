الشرطة يفاجئ تشرين بدوري الشباب

وضع شباب الشرطة أقدامهم بالأمان بعد فوزهم الكبير والمستحق على شباب تشرين متصدر الدوري بهدفين لهدف، وأحسن تلامذة باسم ملاح التعامل مع المباراة، فامتصوا فورة البحارة في الشوط الأول الذي انتهى لمصلحة الضيوف بهدف، وامتلكوا الشوط الثاني من الباب إلى المحراب، فسجلوا هدفين وأضاعوا مثلهما ورفعوا رايات الفرح مع نهاية اللقاء.

وانتقل الكرامة إلى الصدارة المؤقتة (باعتبار تشرين له مباراة مؤجلة مع جبلة) بعد فوزه الكبير على الحرفيين 9/2، الكرامة بـ46 نقطة وتشرين له 44.

في بقية النتائج تعادل الوثبة مع الاتحاد 1/1 والجيش مع المجد 2/2 وفاز الوحدة على الطليعة 1/صفر وحطين على جبلة 4/1 والنواعير على الساحل 5/صفر، ويتقاسم هموم المؤخرة فريقا الساحل وجبلة ولكل منهما تسع نقاط، بينما ثبت الحرفيون في المركز الأخير بثلاث نقاط.