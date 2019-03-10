رياضة

أذكياء سورية يتوجون بالفضة

الإثنين, 11-03-2019

في البطولة العربية التي استضافتها تونس واختتمت الجمعة الماضية بمشاركة عشرة منتخبات، حقق المنتخب السوري المركز الثاني خلف منتخب تونس مستضيف البطولة بفارق نقطة وجاء المنتخب اليمني بالمركز الثالث والجزائري بالمركز الرابع.
ومثل منتخبنا كل من: بشير عيتي وآرام آدم (بردى) وطلال الزعيم وقتيبة غنام (المجد) ومالك قونية لي (المحافظة).
وفي بطولة الفردي نال لاعب بردى بشير عيتي ذهبية البطولة والمركز الأول، وجاء لاعب المحافظة مالك قونية لي في المركز الثالث.
البطولة كما وصفها رئيس اتحاد الشطرنج علي عباس بالقوية وكانت المنافسة شديدة بين أبطالنا وأبطال اليمن وتونس، واستطاع أذكياؤنا التفوق بالكثير من المباريات بينما عاندهم الحظ في مباريات أخرى.
والنتائج المحققة تدل على أن لعبة الشطرنج بخير، ولابد من شكر إدارات العديد من الأندية التي تعتني باللعبة وخصوصاً إدارات أندية بردى والمحافظة والمجد.
وأشاد رئيس اتحاد الشطرنج بتصريح خصّ به «الوطن» أن البطولة التي استمرت ثمانية أيام كانت ناجحة بكل المقاييس من حيث الاستقبال والإقامة والتنظيم، والتحكيم كان عادلاً ومتميزاً.
بشير عيتي صاحب الذهبية من أسرة نادي بردى وسبق له أن حقق المركز الخامس في بطولة غرب آسيا، وفي بطولة آسيا.
وتعتني أندية المحافظة وبردى والمجد بلعبة الشطرنج بشكل خاص ولديها صالات نموذجية وقواعد جيدة.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 11-03-2019

في الجولة الثانية من بطولة الاتحاد الآسيوي … لا أنصاف حلول بلقاءي الجيش والاتحاد مع النجمة اللبناني والبحريني

الإثنين, 11-03-2019

مرحلة أخرى… تأجيل الدوري الممتاز

الإثنين, 11-03-2019

مهاجم حطين يودع الدوري!

الإثنين, 11-03-2019

الشرطة يفاجئ تشرين بدوري الشباب

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock