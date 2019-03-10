أذكياء سورية يتوجون بالفضة

في البطولة العربية التي استضافتها تونس واختتمت الجمعة الماضية بمشاركة عشرة منتخبات، حقق المنتخب السوري المركز الثاني خلف منتخب تونس مستضيف البطولة بفارق نقطة وجاء المنتخب اليمني بالمركز الثالث والجزائري بالمركز الرابع.

ومثل منتخبنا كل من: بشير عيتي وآرام آدم (بردى) وطلال الزعيم وقتيبة غنام (المجد) ومالك قونية لي (المحافظة).

وفي بطولة الفردي نال لاعب بردى بشير عيتي ذهبية البطولة والمركز الأول، وجاء لاعب المحافظة مالك قونية لي في المركز الثالث.

البطولة كما وصفها رئيس اتحاد الشطرنج علي عباس بالقوية وكانت المنافسة شديدة بين أبطالنا وأبطال اليمن وتونس، واستطاع أذكياؤنا التفوق بالكثير من المباريات بينما عاندهم الحظ في مباريات أخرى.

والنتائج المحققة تدل على أن لعبة الشطرنج بخير، ولابد من شكر إدارات العديد من الأندية التي تعتني باللعبة وخصوصاً إدارات أندية بردى والمحافظة والمجد.

وأشاد رئيس اتحاد الشطرنج بتصريح خصّ به «الوطن» أن البطولة التي استمرت ثمانية أيام كانت ناجحة بكل المقاييس من حيث الاستقبال والإقامة والتنظيم، والتحكيم كان عادلاً ومتميزاً.

بشير عيتي صاحب الذهبية من أسرة نادي بردى وسبق له أن حقق المركز الخامس في بطولة غرب آسيا، وفي بطولة آسيا.

وتعتني أندية المحافظة وبردى والمجد بلعبة الشطرنج بشكل خاص ولديها صالات نموذجية وقواعد جيدة.